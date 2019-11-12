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ГИТИС создаст совместную программу с британским колледжем Роуз Бруфорд

Стороны также обсуждали вопрос обмена студентами
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© Пресс-служба ГИТИСа

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Российский институт театрального искусства (ГИТИС) договорился о сотрудничестве с британским колледжем театрального и исполнительского мастерства Роуз Бруфорд. Ректор ГИТИСа Григорий Заславский и ректор лондонского колледжа Клэр Миддлтон обсудили во вторник на встрече в Москве обмен студентами, а также создание совместной магистерской программы.

"В чем нам было бы интересно посотрудничать - это, конечно, обмен студентами и преподавателями. Особенно понимая ваш бэкграунд и культурное наследие. То, в чем мы особенно сильны в Роуз Бруфорд, как мне кажется, это совместно разработанные программы. Чтобы и здесь преподавались какие-то вещи, и в Великобритании. Если говорить об актерском факультете, наши студенты могли бы на год приехать к вам, и наоборот", - сказала Миддлтон.

Она добавила, что у колледжа есть подобные программы с США и рядом европейских стран. "Сейчас мы меняемся на семестр, однако мне кажется, что это маловато для того, чтобы впитать культуру. Но, может быть, можно начать с этого периода. Конечно, хотелось бы, чтобы мы разрабатывали какие-то совместные программы в рамках этого сотрудничества, можно сделать какую-нибудь совместную магистерскую программу - в области режиссуры или продюсерских, технических специальностей", - сказала ректор.

Заславский ответил, что ГИТИС заинтересован в сотрудничестве. "Но здесь есть существенный момент, связанный с языком. Сейчас мы думаем о том, чтобы перевести магистратуру на английский, но это дело не одного и не двух лет. Мы понимаем прекрасно, что мы должны принимать на защиту работы на английском языке, диссертации. И что мы, приглашая иностранного студента собираемся ему предложить стать не русским актером или режиссером, а актером или режиссером. Поэтому здесь нужно идти шаг за шагом", - сказал он и предложил начать с обмена студентами, а затем расширить область сотрудничества.

Он рассказал Миддлтон об одном из форматов обмена. "Какой у нас есть опыт - когда студенты приезжают к нам из другой страны на две недели, работают вместе, как правило режиссерский факультет, выбирают одно произведение - Шекспир, Чехов. А потом наши едут, например, в Лондон и продолжают эту работу. И в течение месяца появляется спектакль - он на двух языках, это очень интересно", - сообщил ректор ГИТИСа.

По его словам, студенты колледжа Роуз Бруфорд могли бы приезжать в Москву и придумывать здесь спектакли. "Мы, в свою очередь, могли бы предложить вам нашего выпускника-режиссера - чтобы он приехал и поставил Чехова или Горького", - пояснил Заславский.

ГИТИС за рубежом

Ректор отметил, что ГИТИС уже сотрудничает с британской театральной школой East 15. "Для нас очень дорого, что ухудшение отношений между странами не повлекло за собой сокращение контактов в области культуры, а, наоборот, интерес растет. И если раньше у нас была одна группа летом, то теперь у нас две школы - зимняя и летняя, и этим летом у нас впервые было две группы, больше 30 человек", - сказал он.

Также на днях ГИТИС открыл выездную школу в Париже. Актерские и режиссерские классы будут проходить на сценической площадке парижского театра "Аталант" в течение нескольких недель. Секретами мастерства поделятся с французскими слушателями режиссер Вахтанговского театра Юрий Бутусов и декан режиссерского факультета ГИТИСа Владимир Байчер. Школа для профессиональных актеров будет посвящена наследию реформаторов театра - Константина Станиславского, Михаила Чехова и Всеволода Мейерхольда.

"В следующем году летом в сотрудничестве с Королевской академией драматического искусства мы хотим провести летнюю школу ГИТИСа в Лондоне", - сообщил Заславский. Он добавил также, что у ГИТИСа хорошие партнерские отношения с институциями в Барселоне, Афинах, Варшавой, Пекином и др. Кроме того, 10% процентов студентов ГИТИСа - иностранцы. "Это самые разные страны - США, Сербия, Греция и другие", - пояснил ректор.

О театральных вузах

Театральный колледж Роуз Бруфорд был основан в 1950 году. Он расположен в южной части Лондона, пригороде Сидкапа. В колледже есть образовательные программы по актерскому мастерству, созданию костюма, дизайну освещения, видеопостановке и другие. Также есть программы дистанционного обучения.

Клэр Миддлтон, член Королевского общества искусств, ректор и исполнительный директор Колледжа театрального и исполнительского мастерства Роуз Берфорд. Лидер в области искусства и культуры с более чем 30-летним опытом работы в сфере драматического театра, оперы, музыкального театра, танца и музыки всех жанров. До Роуз Берфорд Клэр была исполнительным директором знаменитого лондонского театра Hackney Empire.

История ГИТИСа насчитывает почти полтора столетия. Она берет начало в 1878 году, когда была открыта частная музыкально-театральная школа. Сейчас ГИТИС - многопрофильный, крупнейший в Европе театральный вуз. Конкурс на поступление составляет несколько сотен человек на место.

Здание ГИТИСа, расположенное в историческом центре Москвы, является объектом культурного наследия федерального значения. На восьми факультетах института ведется преподавание по всем театральным специальностям: режиссер драмы, музыкального театра, эстрады, цирка, актер этих же направлений, театровед и балетмейстер, сценограф, продюсер.

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