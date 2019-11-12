Госдума поддержала введение штрафов за незаконную перепродажу театральных билетов

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нелегальную перепродажу билетов в театры, музеи или на концерты, который также предусматривает ответственность для организаторов за отказ компенсировать стоимость билетов в случае отмены или переноса культурных мероприятий. Поправки вносятся в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

Согласно тексту, за продажу билетов лицами, не имеющими на это права, по цене выше, чем указана на билете, а также за оказание сопутствующих услуг, стоимость которых составляет более чем 10% стоимости билета, вводятся штрафы в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей для граждан, от 150 тыс. до 400 тыс. рублей для должностных лиц, от 200 тыс. до 500 тыс. рублей для индивидуальных предпринимателей, от 700 тыс. до 1 млн рублей для юридических лиц.

Также предлагается прописать в КоАП, что музеи, театры и организаторы концертов несут ответственность за компенсацию стоимости билетов в том случае, если по их инициативе запланированные культурные мероприятия были отменены или перенесены. Отказ от возмещения затрат обладателю билета будет грозить штрафом в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей для должностных лиц, от 100 тыс. до 200 тыс. рублей для индивидуальных предпринимателей и от 200 тыс. до 500 тыс. для юридических лиц.

С 1 сентября в России вступил в силу закон о борьбе с билетными перекупщиками. Торговать билетами теперь могут только сами организации исполнительских искусств и уполномоченные ими лица. Реализация билетов по цене выше номинала запрещена. Обычные граждане могут продать лишний билет по заявленному номиналу. Организаторы мероприятий также получили право вводить именные билеты и допускать на мероприятие по документам.