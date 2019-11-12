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В сети появился трейлер "Соника в кино" с обновленным персонажем

Ранее создатели фильма перенесли премьеру, чтобы доработать образ космического ежа
' Paramount Pictures/`YouTube'

Компания Paramount Pictures представила новый трейлер фильма "Соник в кино" с обновленным персонажем, которого создатели фильма изменили после недовольства фанатов. Ролик появился в официальном аккаунте киностудии в YouTube.

Картина по мотивам видеоигры Sonic the Hedgehog рассказывает про самого быстрого в мире ежа, который прибывает на Землю из космоса. Соник и его новый лучший друг Том (Джеймс Марсден) пытаются спасти планету от злого гения доктора Роботника (Джим Керри), который хочет использовать необычные способности космического ежа в своих целях.

Изначально фильм должен был выйти в ноябре 2019-го, но создатели перенести премьеру на три месяца из-за критики фанатов после появления первого трейлера. В частности, зрители оказались недовольны образом главного героя. В мае авторы картины пообещали доработать внешний вид Соника.

Новая дата официальной премьеры - 14 февраля 2020 года.

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