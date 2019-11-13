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В Турции считают, что Год культуры с РФ придал импульс развитию отношений между странами

Перекрестный Год культуры Россия - Турция был открыт 8 апреля в Москве

АНКАРА, 13 ноября. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Перекрестный Год культуры и туризма РФ и Турции дал мощный импульс дальнейшему развитию отношений между государствами. Об этом сообщила во вторник в интервью ТАСС заместитель министра культуры и туризма Турции Озгюль Озкан Явуз в преддверии Петербургского международного культурного форума, который пройдет с 14 по 16 ноября.

"Интенсивные контакты и тесный диалог между нашими странами в сферах политики, экономики, торговли и энергетики вносят позитивный вклад в двусторонние отношения. Сильное руководство президента Турецкой Республики и президента Российской Федерации также открывает новые направления для сотрудничества между нашими ведомствами. Перекрестный Год культуры и туризма, который мы объявили в 2019 году, способствует повышению уровня взаимопонимания в сфере искусства, а также улучшает уже существующие прочные отношения между нашими странами в области туризма", - подчеркнула она.

По словам Явуз, в ходе перекрестного года "деятельность Турции и России в области культуры и искусства дала мощный импульс отношениям". "В рамках года взаимной культуры и туризма наш министр [культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой] дважды посетил Москву в этом году. Наши учреждения и наши народы очень довольны этим годом. Стоит отметить, что совместные мероприятия и визиты были организованы не только государственными ведомствами, но также частными музеями и неправительственными организациями", - добавила она.

Перекрестный Год культуры Россия - Турция был открыт 8 апреля в Москве министрами двух стран. Его программа включает несколько десятков мероприятий: это концерты, театральные постановки, выставки, цирковые представления.

VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) пройдет с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума, а также проведет секцию "Массовые коммуникации", в которой примут участие деятели культуры и представители международных СМИ.

С этого года на культурном форуме введен статус "Специальная программа", который дает возможность наиболее широко и ярко представить страны или организации через дискуссионные мероприятия и культурную программу. В этом году такой статус получили Турция и Форум славянских культур.

Теги
ТурцияРоссия
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В Турции сообщили о подготовке насыщенной программы для культурного форума в Петербурге
Заместитель министра культуры и туризма республики Озгюль Озкан Явуз рассказал, что будут организованы два концерта с участием турецких и российских артистов/, а также панельная дискуссия на тему "Стамбул в турецкой и российской литературе"
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