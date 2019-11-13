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Пианист Андрей Писарев даст концерты в Анкаре в рамках года культуры

Он выступит под управлением дирижера Президентского симфонического оркестра Турции Джемии Джана Делиормана

АНКАРА, 13 ноября. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Заслуженный артист России Андрей Писарев даст фортепьянные концерты 21 и 22 ноября в Анкаре в рамках перекрестного Года культуры и туризма России и Турции. Об этом сообщила во вторник в интервью ТАСС заместитель министра культуры и туризма Турции Озгюль Озкан Явуз в преддверии Петербургского международного культурного форума, который пройдет с 14 по 16 ноября.

"Отношения между нашими странами продолжают активно развиваться благодаря выстроенным механизмам, при работе которых улучшаются культурные отношения, осуществляются взаимные визиты, проводятся важные встречи и мероприятия. Например, в ближайшем будущем у нас будет замечательным вечер, о котором я бы хотела вам рассказать. 21-22 ноября 2019 года состоятся концерты пианиста Андрея Писарева, который выступит под управлением Джемии Джана Делиормана, дирижера Президентского симфонического оркестра [Турции]", - сказала замминистра.

Перекрестный Год культуры и туризма России и Турции был открыт 8 апреля в Москве министрами двух стран. Его программа включает несколько десятков мероприятий: это концерты, театральные постановки, выставки, цирковые представления.

VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) пройдет с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума, а также проведет секцию "Массовые коммуникации", в которой примут участие деятели культуры и представители международных СМИ.

С этого года на культурном форуме введен статус "Специальная программа", который дает возможность наиболее широко и ярко представить страны или организации через дискуссионные мероприятия и культурную программу. В этом году такой статус получили Турция и Форум славянских культур.

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ТурцияРоссия
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