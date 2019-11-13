Академия художеств Петербурга покажет выставки в Европе в рамках "Русских сезонов"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина представит выставки во Франции и в Бельгии в рамках "Русских сезонов" в следующем году. Об этом в интервью ТАСС в преддверии старта VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ) сообщил ректор вуза Семен Михайловский, который также курирует секцию "Изобразительное искусство" в рамках ПМКФ.

"В следующем году мы собираемся сделать две выставки - одну в Париже, вторую - в Антверпене. Программа состоится благодаря поддержке "Русских сезонов", - сказал Михайловский, который также является послом "Русских сезонов" в 2020 году.

По его словам, выставка в Париже, как предполагается, будет отражать давнюю историю петербургской академии и ее исторические связи с Францией. "Когда наши великие предки создавали устав Академии художеств, они ориентировались на французов. Первые учителя в Академии художеств были французами, мы об этом не забываем. Мы сейчас хотим сделать выставку, показать, что с нами произошло за все это время. К слову, каждый годы мы посылаем в Париж, в Ecole des Beaux Arts наших студентов, они очень довольны и ими довольны", - отметил он.

Ректор рассказал, что также планируется совершить обмен выставками с Антверпенской академией художеств, которой, по его мнению, "удается быть на острие, сохраняя классическую школу". "У нас с ними давние отношения. Антверпенская академия художеств существует с XVII века. Надеюсь, мы осуществим обмен выставками: мы будем принимать выставку бельгийцев и даже, может быть, с японцами вместе - такая гремучая смесь. Это разные страны, но в чем-то они очень похожи, и у меня мечта соединить их в одном проекте", - пояснил он, добавив, что "художники обязательно хоть раз обязательно должны побывать в Париже, почувствовать Париж, и Антверпен, конечно, тоже, потому что это особенный город".

Академия художеств была учреждена решением Сената в 1757 году и в 1764 году стала Императорской, более века она оставалась единственным в стране высшим учебным заведением, где обучали изобразительным искусствам. В академии учились многие известные русские художники, в том числе Орест Кипренский, Карл Брюллов, Василий Суриков, Валентин Серов, Илья Репин, Исаак Бродский, а также архитекторы Василий Стасов и Василий Баженов и многие другие. Сейчас в академии обучаются более 1,5 тыс. студентов, в том числе более 400 иностранцев из четырех десятков стран.

О Русских сезонах и о форуме

Международный культурный проект "Русские сезоны" стартовал в декабре 2016 года под патронажем президента России Владимира Путина. В 2017 году в Японии в рамках "Русских сезонов" прошло более 200 мероприятий, которые посетили свыше 3 млн человек. В 2018 году "Русские сезоны" прошли в Италии, в 2019 году проходят в Германии.

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума, а также проводит секцию "Массовые коммуникации", в которой примут участие деятели культуры и представители международных СМИ.