Академия художеств Петербурга со временем вернет историческое название

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина со временем вновь обретет свое историческое название - Академия художеств. Такое мнение в интервью ТАСС в преддверии старта VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ) высказал ректор вуза Семен Михайловский, который также курирует секцию "Изобразительное искусство" в рамках ПМКФ.

В декабре прошлого года вуз обратился в Министерство культуры РФ с ходатайством о возвращении былого названия учреждения. Этот вопрос предварительно обсуждался на конференции в вузе, в ходе которой участники остановились на том, что институт должен называться "Санкт-Петербургская академия художеств имени И. Е. Репина". Вуз является ведомственным учреждением Минкультуры.

"Остался вопрос, связанный с переименованием вуза. В Российской академии художеств болезненно относятся к тому, что будут две академии художеств, хотя сейчас академий сотни. Там переименование воспринимают как проявление сепаратизма, относятся крайне ревниво и тормозят максимально. И нам ничего не остается, как обращаться к президенту. Мы уже сделали такое письмо, но не хотим теребить власть не то что по пустякам, но по таким вопросам, которые рано или поздно решатся сами собой - я в этом абсолютно уверен. У меня нет сомнений, что так и будет", - сказал собеседник агентства.

Михайловский отметил, что вопрос о возвращении названия оказался в большой степени "принципиальным" и "острым".

"Мы обращаемся в Российскую академию художеств, собираются уважаемые академики, но они здесь не учились, их это вообще не очень должно волновать, но они почему-то возражают, - пояснил он. - Мы уже пошли на компромисс, мы готовы обозначить в названии имя Репина, хотя странно выделять одного из сонма выдающихся выпускников".

Академия художеств была учреждена решением Сената в 1757 году и в 1764 году стала Императорской, более века она оставалась единственным в стране высшим учебным заведением, где обучали изобразительным искусствам. В академии учились многие известные русские художники, в том числе Орест Кипренский, Карл Брюллов, Василий Суриков, Валентин Серов, Илья Репин, Исаак Бродский, а также архитекторы Василий Стасов и Василий Баженов и многие другие. В настоящее время в академии обучаются более 1,5 тыс. студентов, в том числе более 400 иностранцев из четырех десятков стран.

О форуме

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума, а также проводит секцию "Массовые коммуникации", в которой примут участие деятели культуры и представители международных СМИ.