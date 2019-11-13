Выставку о культуре древнего народа айнов представили в музее Петербурга в рамках ПМКФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Выставку этнографических артефактов и архивных фотографий, знакомящих посетителей с культурой айнов - одного из самых древних и загадочных народов Тихоокеанского побережья, коренных жителей Сахалина, Хоккайдо и Курильских островов - представили в Российском этнографическом музее в преддверии VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

"Наша коллекция насчитывает три тысячи предметов и фотографий, и более 300 из них представлены на выставке, и, поверьте, мы отобрали самые репрезентативные - те, которые говорят о том, насколько искусен народ айнов, какая блестящая ментальность у этих людей, которые жили в очень тяжелых природных условиях", - рассказал на открытии выставки директор музея Владимир Грусман. Российский этнографический музей является деловой площадкой Культурного форума.

Представленные на выставке предметы, среди которых церемониальная одежда, сакральные предметы, музыкальные инструменты, приобретены в начале прошлого века на островах Сахалин и Хоккайдо исследователем культуры народов Сибири и Дальнего Востока Виктором Васильевым и этнографом, знатоком языка и фольклора айнов Брониславом Пилсудским. Дополняют экспозицию репродукции работ двух японских художников: Бёдзана Хирасавы - акварели 1860-х гг.. из серии "Жизнь и обычаи айнов" (Омский областной музей изобразительных искусств им. М. А. Врубеля) и Какидзаки Хакиё - изображения 1790 г. эосских (хоккайдских) вождей. На выставке демонстрируются и видеоматериалы о современных народных мастерах, а также анимационные фильмы по мотивам айнского устного фольклора, предоставленные японским "Фондом айнской культуры".

Усталость от фастфуда и стремление к аутентичному

Как отметила на открытии статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Алла Манилова, к проведению выставки и соответствующей конференции на площадке музея организаторов подтолкнула ключевая тема нынешнего культурного форума - "Культурные коды в условиях глобализации".

"Сегодня каждая страна, имеющая свой глубокий, большой культурный слой, задумывается над тем, что для нее является культурным кодом или культурными кодами. И в культуре, и в культурном туризме, и в гастрономии - это тоже является частью культуры, люди устали, безусловно, от глобализации, люди устали от фастфуда, от подделки. <…> Люди все больше и больше тянутся к настоящему, к аутентичному, к исконному, к тому, что можно увидеть только здесь и сейчас, к тому, что является настоящим проявлением опыта многих и многих поколений. Все это хранит этнография", - сказала Манилова.

По ее словам, Министерство культуры РФ в настоящее время "очень серьезно озаботилось этой проблемой - поддержки, развития и этнографической музейной науки, и этнографических музеев с их коллекциями, с их наследием как таковым". "Нам показалось, что тема, который мы посвящаем сегодняшнюю выставку и конференцию, она как ничто лучше соответствует этой очень серьезной теме всего Санкт-Петербургского международного культурного форума", - сказала замминистра.

Выставка "Островные люди - айны" в Российском этнографическом музее будет доступна для посещения с 19 ноября по 23 февраля 2020 года.

Об айнах

Культура айнов (айну - дословно, человек) уходит корнями в глубокую древность. Ученые полагают, что их предки населяли японские острова уже в VIII-VII тысячелетии до н. э., территория их обитания ранее охватывала острова Хонсю и Хоккайдо, южную часть Сахалина, Курильские острова, низовье Амура и южную оконечность Камчатки.

В настоящее время прежняя территория их расселения значительно сократилась. Айны, насчитывающие, по представленным в материалах выставки официальным сведениям, не более 20 тыс. человек, проживают на острове Хоккайдо. Основными их занятиями являются рыболовство, сельское хозяйство и лесозаготовка.

О форуме

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) пройдет с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума, а также проводит секцию "Массовые коммуникации", в которой примут участие деятели культуры и представители международных СМИ.