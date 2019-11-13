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Интернет-портал "Век татарской музыки" представят в Татарстане в 2020 году

Он будет содержать, в частности, данные о событиях музыкальной жизни региона и трансляции концертов

КАЗАНЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Интернет-портал "Век татарской музыки" создают в Татарстане в рамках подготовки к празднованию 100-летия образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики (ТАССР), его представят в 2020 году. Об этом в среду сообщается на сайте Госсовета республики по итогам заседания комитета по образованию, культуре, науке и нацвопросам.

"Юлия Адгамова (первый заместитель министра культуры Татарстана - прим. ТАСС) рассказала о реализации проекта по созданию интернет-портала "Век татарской музыки" в рамках подготовки к празднованию 100-летия образования ТАССР <…> Портал, благодаря которому национальная классика станет доступной далеко за пределами республики, представят широкой общественности в начале 2020 года", - говорится в сообщении.

Портал будет содержать данные о событиях музыкальной жизни региона, научную, нотную литературу, трансляции концертов, лекций и мастер-классов. Как уточнили в пресс-службе Госсовета Татарстана, большое место будет отведено фольклорному материалу.

Татарстан отметит 100-летие образования ТАССР в 2020 году. В преддверии праздничного мероприятия в республике проводятся культурные, научные и образовательные мероприятия.

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РоссияТатарстан
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