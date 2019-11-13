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В Ингушетии намерены развивать кинематограф посредством создания нового управления

Также появление новой структуры в регионе позволит обеспечить дополнительные рабочие места

МАГАС, 13 ноября. /ТАСС/. Государственное управление по кинематографии Республики Ингушетия намерены создать в северокавказской республике, основной целью которого будет развитие кинематографа в регионе и сохранение истории и культуры республики, сообщила в среду ТАСС руководитель представительства Союза кинематографистов РФ по Ингушетии Мадина Дзортова.

"Мы собрали пакет документов, который необходим для создания Госуправления по кинематографии республики на согласование в Минимущества и Минфин региона, министр культуры Ингушетии нашу идею поддержал. Управление будет развивать национальную кинематографию, в том числе и детскую кинематографию, мы сможем отправлять на учебу и готовить кадры для республики в этой сфере, которых, кстати, у нас почти нет. Кинематограф играет неоценимую роль в воспитании подрастающего поколения, необходимо воспитывать наших детей на образах наших легендарных личностей, героев, создавая фильмы", - сказала Дзортова.

По ее словам, также письмо о создании управления направлено в правительство региона и ждет своего одобрения. Дзортова также отметила, что после создания новой структуры регион сможет участвовать в различных федерльных программах по кинофикации домов культуры, производству фильмов, что в итоге сможет не только помочь в сохранении истории и культуры, но и позволит создать новые рабочие места в условиях высокой безработицы в республике.

"Это еще и визуализация истории нашего народа, необходимо возродить летопись, снимать фильмы обо всех решающих исторических событиях народа. Госфильмофонд России - самое большое фильмохранилище планеты, мы могли бы передавать им на хранение свои ленты про исторические события, это очень важно, и у нас есть такая возможность. А также в рамках управления мы можем возродить наш юмористический киножурнал "Зокх", которому нет аналогов в СКФО, по этому поводу обращается большое количество людей с просьбой запустить заново проект, как лично ко мне, так и в социальных сетях", - добавила собеседница агентства.

Дзортова является автором ингушского юмористического проекта "Зокх", который был создан в 1996 году, а в 1999 году был заложен в бюджет республики. Проект состоял из цикла короткометражек и пользовался большой популярностью у жителей Ингушетии, но в 2016 году руководство региона приняло решение закрыть проект.

В 2014 году в Ингушетии впервые провели кинофестиваль "Золотая башня", который призван развивать киноискусство как в регионе, так и на Северном Кавказе. Авторами идеи проведения кинофестиваля являются министерство культуры республики и заместитель председателя Союза кинематографистов России, народный артист Клим Лаврентьев, который в январе 2018 года озвучил идею создания в Ингушетии Центра кинематографии.

Теги
РоссияИнгушетияСКФО
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