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Башкирский театр оперы и балета поедет на гастроли по Европе в 2020 году

Тур пройдет с февраля по начало мая

УФА, 13 ноября. /ТАСС/. Театр оперы и балета Башкирии впервые поедет на гастроли по странам Европы в феврале 2020 года. Ранее труппа традиционно выступала только в Германии, сообщил в среду ТАСС генеральный директор театра Ильмар Альмухаметов.

"На следующий год у нас большой гастрольный тур по Европе, с февраля по начало мая. Практически два месяца мы будем в большом гастрольном турне по Франции, Бельгии, Нидерландам, Люксембургу и Германии", - сказал собеседник агентства.

Гастроли организованы в сотрудничестве с Франс-концертом и фестивалем "Русские сезоны". Также руководство театра обсуждает с организаторами выезд в Европу оркестра театра и солистов оперы. По словам директора, это позволит повысить узнаваемость коллектива за рубежом.

Кроме этого, в ноябре балетная труппа театра в третий раз выедет на гастроли в Германию с традиционной и уже полюбившейся публике программой. "В ноябре в третий раз выезжаем в Германию, практически по всей стране. Показываем "Лебединое озеро" и "Щелкунчик", нас всегда просят показать русскую классику, которая должна быть представлена именно этими произведениями", - добавил Альмухаметов.

Башкирский государственный театр оперы и балета начал деятельность в 1938 году, свой след в его истории оставили творческие деятели республики - композитор Газиз Альмухаметов и хореограф Файзи Гаскаров. На сцене театра регулярно проводятся завоевавшие популярность зрителей фестиваль оперного искусства "Шаляпинские вечера в Уфе" и балетный фестиваль имени Рудольфа Нуреева.

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