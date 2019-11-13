Международный фестиваль студенческих фильмов "ПитерКиТ" собрал заявки из 147 киношкол мира

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. "Молодое" кино со всего мира собрал в своей программе XIX международный фестиваль студенческих фильмов "ПитерКиТ", который открывается в четверг в Государственном институте кино и телевидения. В течение шести дней он будет проходить в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

"Вот уже третий раз мы проводим наш фестиваль под эгидой Санкт-Петербургского культурного форума, на этот раз наша программа по-особому богата. В адрес смотра пришли заявки на показ 372 фильмов из 29 стран и 147 киношкол мира. Из этого потока мы отобрали для участия в конкурсе 75 кинолент - игровых, документальных, анимационных. Победители будут названы в 16 номинациях. Будет объявлен и победитель конкурса сценариев", - рассказал на пресс-конференции президент фестиваля, ректор института, профессор Александр Евменов.

В программу фестиваля вошло 18 круглых столов по таким темам, как "Критик завтрашнего дня", "Проблемы и перспективы развития российской авторской анимации", "Кинопроизводство для детей и молодежи" и других. Запланирован первый российско-китайский питчинг Onefuture. Особенно привлекательны для студентов мастер-классы ведущих мастеров кино. Серию таких встреч открыл накануне заслуженный деятель искусств России, художник, актер, режиссер и сценарист Александр Адабашьян, который принял приглашение возглавить жюри смотра. Он с удовлетворением отметил, что география фестиваля постоянно растет. А студентам, задававшим ему толковые вопросы на мастер-классе, он пожелал, чтобы этого запала им хватило на взрослую жизнь в избранной профессии.

"Наш "ПитерКиТ" набирает обороты, и студенты все лучше работают. В то же время мы ни с кем не конкурируем. Но об уровне самого фестиваля можно судить по списку мастеров, которые пожелали в нем участвовать", - считает художественный руководитель "ПитерКиТа, народный артист России Виктор Мережко.

В фестивале участвуют режиссер Александр Сокуров, мэтры анимации Юрий Норштейн и Андрей Хржановский, оператор Владимир Климов, сценарист и продюсер Пол Браун (США).

Марафон кинопоказов откроет подростковая драма "Я свободен" молодого режиссера Ильи Северова. Впервые на этом смотре стал лауреатом еще в студенческие годы, когда учился в мастерской народного артиста России Константина Лопушанского, бравшего уроки мастерства у Андрея Тарковского. Так, по мнению Виктора Мережко, прослеживается творческая преемственность мастеров отечественного кино.

"ПитерКиТ" - один из самых престижных в стране фестивалей студенческих фильмов. Он был основан в 2001 году режиссером Виктором Семенюком (1940-2014), возглавлявшим в то время кафедру режиссуры. Основной целью фестиваля является повышение профессионального уровня будущих кинематографистов России. С 2014 года фестиваль приобрел статус международного и открыл прием заявок от киношкол со всего мира. У российских студентов появилась возможность знакомиться с работами своих коллег из других стран.

О форуме

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) пройдет с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума, а также проводит секцию "Массовые коммуникации", в которой примут участие деятели культуры и представители международных СМИ.