Студенческий театр "МОСТ" представляет премьеру спектакля "Уроки любви" о Казанове

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Московский Открытый студенческий театр "МОСТ" покажет в четверг премьеру спектакля "Уроки любви", главным персонажем которого является всемирно известный ловелас Джакомо Казанова. Постановку пьесы Александра Лаврина и Виктора Коркия осуществил художественный руководитель театра, заслуженный деятель искусств Евгений Славутин, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Уроки любви" - это ода последним романтикам, предложение нынешнему поколению вспомнить природу истинных чувств и переосмыслить значение слова "любовь", - пояснила собеседница агентства идею премьерного спектакля.

Сюжет пьесы развивается через неожиданные, парадоксальные повороты, а образ главного персонажа никак не совпадает с общепринятыми представлениями. "Во-первых, Казанова стар, - продолжила она. - Во-вторых, он помещен авторами в маленький, провинциальный немецкий городок, где бал правит прагматизм и скука". "Но даже в старости, даже за тысячи верст от родной Венеции, Казанова, как искусный дирижер, заставляет звучать гимн Великой Любви", - отметила представитель пресс-службы.

Спектакль для любого возраста

Своим мнением о спектакле поделился его постановщик Евгений Славутин. "В нашем спектакле история Казановы интересна тем, что рассказывает о человеке, пронесшем свою любовь через всю жизнь, - подчеркнул он. - Действие происходит в 1790-х годах, когда духовную любовь часто заменяли понятиями эротики. Но, несмотря на это, Казанова именно высокие чувства пытается утвердить как смыслообразующие. Поэтому наш герой отличается от всех предшествующих: это не Дон Жуан, а истинный мудрец, которому на закате жизни улыбается настоящая любовь".

Со своей стороны, актер театра "МОСТ" Александр Лисицин, исполняющий роль Казановы, напомнил, что многими Казанова воспринимается просто обольстителем. "Но это, конечно, не так, - говорит артист. - Несмотря на его многочисленные любовные похождения, Казанова, в первую очередь - человек, испытавший в своей жизни настоящую любовь. К тому же, это образованный, умный, наблюдательный и бесконечно жизнелюбивый человек".

Участники постановки надеются, что спектакль понравится очень многим, ведь он - об уроках любви, которым никогда не поздно учиться. В нем много и юмора, и серьезных мыслей. Поэтому постановку оценят люди любого возраста и любой профессии, считают в театре "МОСТ".

О театре "МОСТ"

Театр был открыт в 2000 году постановлением Правительства Москвы по ходатайству Всероссийского театрального общества. Он был образован на основе легендарного Студенческого театра МГУ, и за ним был официально закреплен статус общемосковского государственного театра. С момента основания "МОСТ" возглавляют художественный руководитель Евгений Славутин и директор Ирина Большакова. Также в творческом процессе постоянно участвуют два режиссера - Георгий Долмазян и Мария Самсонова.

С 2010 года театр "МОСТ" работает на собственной сцене, предоставленной Правительством Москвы в одном из самых привлекательных мест столицы - в районе Патриарших прудов на Большой Садовой улице. В репертуаре - более 20 спектаклей, из них - 9 детских. "МОСТ" также ведет культурно-просветительскую деятельность, организуя театрализованные лекции по литературе для студентов и старшеклассников. В театре профессионально обучают актерскому мастерству, каждый год проводятся наборы в детскую и студенческую учебную студию.