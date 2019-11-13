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VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум

Тренинг по созданию видеоблога об искусстве пройдет на Петербургском культурном форуме

На мастер-классе расскажут, как найти подход к разной аудитории, объяснят алгоритмы работы платформы видеохостинга и поговорят о сотрудничестве с коммерческими брендами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Мастер-класс по созданию видеоблога об искусстве пройдет в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума. Об этом ТАСС рассказала ведущая мастер-класса, продюсер канала Artifex на видеохостинге YouTube Анна Марченко.

По ее словам, мастер-класс будет интересен художникам, кураторам галерей и другим представителям арт-сферы, которые планируют создать канал.

"Эта ниша сейчас не особо занята на YouTube, поэтому мне кажется, что такие каналы будут востребованными. У каждого могут быть свои жанровые особенности, своя специфика, творчество можно преподносить абсолютно по-разному", - сказала собеседница агентства.

На мастер-классе Марченко расскажет о том, как искать подход к разной аудитории, объяснит алгоритмы работы платформы видеохостинга, а также затронет вопросы сотрудничества с коммерческими брендами и финансовых вложений в блог.

"Некоторые галереи сейчас представлены на YouTube, но иногда они делают это несовременно. У канала должно быть обязательно лицо, мы не можем рассказывать безлико о выставках, должен быть амбассадор бренда. Человек заходит на YouTube не для того, чтобы сходить в музей, а чтобы услышать мнение, и ему очень важно, чтобы перед ним была личность. На мастер-классе я постараюсь дать рекомендации по качеству видео, по жанрам - с чего начать", - добавила Марченко.

Мастер-класс пройдет на площадке Санкт-Петербургского государственного университета. VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) пройдет с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума, а также проведет секцию "Массовые коммуникации", в которой примут участие деятели культуры и представители международных СМИ.

С этого года на культурном форуме введен статус "Специальная программа", который дает возможность наиболее широко и ярко представить страны или организации через дискуссионные мероприятия и культурную программу. В этом году такой статус получили Турция и Форум славянских культур.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургVIII Санкт-Петербургский международный культурный форум
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