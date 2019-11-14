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Сериал "Ведьмак" продлили на второй сезон

Зрители увидят его в 2021 году

За месяц до премьеры сериала "Ведьмак" (The Witcher) Netflix сообщил о его продлении на второй сезон. Информация об этом появилось в Twitter видеосервиса.

"Приключения Геральта только начинаются... "Ведьмака" продлили на второй сезон!", - говорится в сообщении.

Как сообщает портал The Variety, съемки восьми новых серий начнутся в Лондоне в начале следующего года. Зрители увидят их в 2021 году. Между тем премьера первого сезона состоится 20 декабря в Netflix. 

Сериал основан на серии книг польского автора Анджея Сапковского из цикла "Сага о ведьмаке".

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