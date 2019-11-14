Сериал "Ведьмак" продлили на второй сезон

За месяц до премьеры сериала "Ведьмак" (The Witcher) Netflix сообщил о его продлении на второй сезон. Информация об этом появилось в Twitter видеосервиса.

"Приключения Геральта только начинаются... "Ведьмака" продлили на второй сезон!", - говорится в сообщении.