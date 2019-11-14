Сериал "Ведьмак" продлили на второй сезон

За месяц до премьеры сериала "Ведьмак" (The Witcher) Netflix сообщил о его продлении на второй сезон. Информация об этом появилось в Twitter видеосервиса.
"Приключения Геральта только начинаются... "Ведьмака" продлили на второй сезон!", - говорится в сообщении.
Geralt's adventure is only beginning....— Netflix US (@netflix) November 13, 2019
The Witcher has been renewed for Season 2! pic.twitter.com/6iPrUFeujI
Как сообщает портал The Variety, съемки восьми новых серий начнутся в Лондоне в начале следующего года. Зрители увидят их в 2021 году. Между тем премьера первого сезона состоится 20 декабря в Netflix.
Сериал основан на серии книг польского автора Анджея Сапковского из цикла "Сага о ведьмаке".