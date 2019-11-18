Возвращение домой. Год с момента переезда театра "Современник" на историческую сцену

Театр был основан в 1956 году группой молодых актеров, выпускников Школы-студии МХАТ. Их основной идеей был протест против закостенелости театральных процессов — они считали, что театр от жизни отделяет стена, а творчество абсолютно оторвано от реального мира. Поэтому у единомышленников не оставалось другого выбора, кроме как создать свой театр, первым художественным руководителем выбрали Олега Ефремова. В 1972 году "Современник" возглавила его ученица, режиссер и актриса Галина Волчек, которая продолжает успешно вести театр почти полвека. Свое здание на Чистопрудном бульваре театр получил в 1974 году. Изначально оно было построено архитектором Романом Клейном (автором ЦУМа) для кинотеатра "Колизей", который открылся там в 1914 году. Оттого у сооружения и появились неоклассическая колоннада при входе и внутренний простор.

И стены другие, и звук не тот Осенью 2016 года сцену пришлось закрыть на капитальный ремонт, а сама труппа переместилась на площадку театрально-концертного зала "Дворец на Яузе". Именно "Современник" стал первым театром, который переехал во дворец. Сейчас он частенько становится временным помещением для театров в процессе ремонта. Конечно, артисты были счастливы вернуться в родные стены — это случилось год назад в декабре. Надо ли говорить, что театр порой может буквально заменить дом. В этих стенах проходят многочасовые репетиции, а график может быть таким плотным, что в свои апартаменты успеваешь вернуться лишь на сон. В коллективе давно царят семейные отношения, а во время ремонта, во время переезда, поделился актер Владислав Ветров, труппа стала только сплоченнее.

Описание Владислав Ветров © Станислав Красильников/ТАСС

"Я очень скучал", — говорит актер Александр Хованский. Он пришел в театр в 1997 году и признается, что возвращение домой было "на разрыв", и наслаждается своей ностальгией по дому. "Даже звук здесь другой, и стены другие, и ряды другие, и сцена приподнята — вот все другое, просто все". Но и место своего временного пристанища актеры вспоминают с теплотой. "На Яузе тоже были свои прелести, свои нюансы, — вспоминает актер Илья Древнов. — Но здесь играется иначе: столько здесь прожито, оставлено, и все с удовольствием в это окунулись. Даже спектакли идут иначе, с какой-то более, может быть, душевной теплотой".

Описание Спектакль "Не становись чужим" © Станислав Красильников/ТАСС

Во "Дворце на Яузе" труппа продолжала работать над новыми проектами, один из которых — "Не становись чужим" по пьесе Тома Стоппарда "Возвращение домой". Это постановка режиссера Сергея Газарова, и именно она стала последним вернувшимся спектаклем. "Премьера" прошла почти накануне памятной даты — год в театре (официальное открытие сцены состоялось 19 декабря). Такая задержка — почти год — не случайна. В театре многое было перестроено, и некоторые декорации пришлось специально подстраивать для новой сцены.

'Максим Чурусов/ТАСС'

Михаил Ефремов, который играет Макса (главу семейства, пожилого отца, из-за упрямства которого и начинается главная интрига сюжета) в спектакле "Возвращение домой", рассказал, что сцену опустили примерно на 40 см — она стала такой же низкой, как и во МХТ. Из-за этого изменилась акустика — стало гораздо лучше.

Описание Михаил Ефремов © Станислав Красильников/ТАСС

У актеров новые уютные гримерки, где могут помещаться несколько актеров, а у сотрудников появилось больше места для работы. Во время репетиции актеры (а они не возвращались к этому тексту почти год, ведь спектакль еще не игрался в этом театре) быстро проговаривают текст, повторяют ключевые моменты, говорят цитатами из пьесы, даже пока их гримируют. Михаил Олегович дает советы, помогает, если у коллег возникают вопросы. А иногда может и прикрикнуть, и клюшкой по полу стукнуть. Оно и понятно: персонаж его — человек бескомпромиссный, прямолинейный, суровый.

Что изменилось после реконструкции Если задать такой вопрос директору театра, Игорю Попову, то он сразу отвечает: все, кроме архитектуры зала. Для фойе разработали новый дизайн, такой, чтобы сохранить исторический дух, настроение театра, но и подчеркнуть его современность и оригинальность. В процессе реставрации в стенах нашли кирпичи, которые были заложены в начале ХХ века, — на их гранях можно даже разглядеть буквы от названия завода, где их сделали. На сцене теперь есть подъемно-опускные механизмы для декораций и площадки. Появилась возможность менять сложные декорации между актами, допустим, в первом — подъемно-опускные площадки, а во втором — поворотный круг. Он, к слову, довольно масштабный, часть его спрятана под зрительным залом, при необходимости его выдвигают и помещают на сцену.

В театре уверяют — в зрительном зале больше нет неудобных мест, со всех видно одинаково хорошо. Кроме этого, театр оборудовали для людей с ограниченными возможностями. Несколько рядов сделали съемными, и их можно убрать при необходимости, чтобы туда могли въехать коляски. Изменились и театральные цеха (такие комнаты, где специальные мастера занимаются реквизитом, декорациями или костюмами). В одном из них художник-бутафор Альберт Камалиев готовит к спектаклю "Три сестры" белый рояль. Мастер много раз называл инструмент легендарным: "[Этот спектакль] идет достаточно давно. Он много ездил по разным гастролям, не только по России, но и за рубежом. У нас особенно трепетное отношение к этому спектаклю, поэтому я так его и назвал".