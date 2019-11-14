Умер художник и режиссер Владимир Артыков

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Живописец, почетный член Российской академии художеств и режиссер Владимир Артыков умер в четверг в возрасте 85 лет, сообщили ТАСС в пресс-службе академии.

"Супруга подтвердила. Скончался сегодня ночью. Информации о прощании пока что нет, будет завтра ближе к вечеру", - сказал собеседник агентства.

Артыков родился в 1934 году в Ташкенте. Был художником, режиссером документального кино, а также постановщиком в театре. Живописные работы Артыкова находятся в Третьяковской галерее, а также в других государственных музеях России и СНГ и у частных коллекционеров со всего мира.