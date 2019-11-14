Google фиксирует 500 млн запросов о культуре ежемесячно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Поисковик Google фиксирует растущий интерес к сфере культуры по всему миру - ежемесячно поступает более 500 млн запросов на эту тему. Об этом сообщила в четверг глава отдела стратегических проектов Google в регионе Emerging Markets (Африка, Латинская Америка, Ближний Восток, Россия и странах СНГ) Дона Раз Леви.

"По всему миру все больше запросов, связанных с культурой, - 500 млн в месяц. Интерес растет феноменальными темпами", - сказала она в ходе Санкт-Петербургского международного культурного форума на секции "Массовые коммуникации".

Представитель корпорации рассказала об успешных процессах цифровизации национального международного наследия, в которых принимают участие крупные музеи, в том числе Эрмитаж, Третьяковская галерея, Лувр, Версаль, - всего 2 тыс. партнеров по всему миру, а также о продвижении русской литературы на сервисах корпорации.

"Мы пытаемся продвигать русскую литературу с помощью сервисов онлайн-чтений. Начали с книги [Льва Толстого] "Анна Каренина". В результате на 40% выросли продажи книги по всему миру", - уточнила она, добавив, что у Google также стартовал проект по продвижению русских сказок.

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Агентство также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством ПМКФ.