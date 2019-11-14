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VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум

В Пекине считают, что культурный форум в Петербурге поможет россиянам полюбить Китай

Министр культуры и туризма Китая Ло Шуган считает, что форум позволит российским и международным специалистам в области культуры обогатить свои знания

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Министр культуры и туризма КНР Ло Шуган рассчитывает, что проведение VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ) поможет россиянам лучше узнать Китай и полюбить его.

"Мы надеемся, что российские и международные специалисты в области культуры смогут обогатить свои знания посредством данного форума. Я верю в то, что проведение данного форума поможет большему количеству россиян лучше узнать Китай, полюбить Китай, лучше понять друг друга и укрепить нашу традиционную дружбу", - отметил Ло Шуган в своем обращении к участникам форума, текст которого зачитал в четверг на церемонии открытия ПМКФ замглавы министерства Чжан Сюй.

ПМКФ проходит 14-16 ноября. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума. Китай этом году выбран страной - гостем форума.

Теги
РоссияКитайVIII Санкт-Петербургский международный культурный форум
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VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум
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