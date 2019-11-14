МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил прима-балерину Большого театра Екатерину Шипулину с юбилеем. Телеграмма опубликована в четверг на сайте кабмина.

"Ваш уникальный драматический талант сочетается с безупречным чувством стиля и отточенным хореографическим мастерством. Это позволяет вам свободно чувствовать себя в самых разных образах", - подчеркнул премьер. "Ваши творческие удачи связаны не только с классическим балетом, - продолжил он. - Важно, что как художественный руководитель Центральной балетной школы "Pre-Академия" Вы уделяете большое внимание воспитанию одаренных детей, помогаете им раскрыть свои способности", - отметил Медведев.

Екатерина Шипулина - российская артистка балета, прима-балерина Большого театра, народная артистка РФ (2018). В сентябре 2019 года Шипулина открыла балетную школу "Pre-Академия" в Москве.