Работник культуры из Чечни стала лауреатом премии им. Луначарского

ГРОЗНЫЙ, 14 ноября. /ТАСС/. Руководитель литературно-драматургической части Чеченского государственного драматического театра имени Ханпаши Нурадилова Хеди Берсанукаева стала лауреатом премии имени Анатолия Луначарского в номинации "Работник театра". Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе театра.

"Хеди Берсанукаева 47 лет работает руководителем литературно-драматургической части нашего театра. Она первый работник культуры Чеченской Республики, которая стала лауреатом премии имени Анатолия Луначарского. По совместительству ведет преподавательскую деятельность в Чеченском государственном университете на кафедре актерского искусства", - отметили в пресс-службе.

Сама Берсанукаева в настоящее время находится в больнице и не сможет лично принять премию на закрытии VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума. "Мне, конечно, приятно получить премию имени Луначарского, я закончила Государственный институт театрального искусства (ГИТИС) его имени. С 1 августа 1973 года и по сей день работаю в чеченском национальном театре имени Ханпаши Нурадилова и горжусь тем, что никогда его не оставляла. Приятно, когда твои заслуги поощряются на таком высоком уровне", - отметила Берсанукаева.

Торжественная церемония вручения премии им. Анатолия Луначарского, учрежденной для поощрения работников культуры, не являющихся представителями творческих профессий, состоится 16 ноября в рамках итогового заседания VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума. Лауреатами премии в этом году стали лучшие работники культуры из Белгородской, Курской, Московской, Псковской, Самарской, Тамбовской и Челябинской областей, Чечни, Чувашии и Чукотского автономного округа.

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) пройдет с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Агентство также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством ПМКФ.