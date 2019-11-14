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Итоги Года театра в России подведут в апреле 2020 года

По словам вице-премьера Ольги Голодец, торжественное закрытие приурочат к Дню театра

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Итоги Года театра в России подведут в апреле 2020 года, торжественное закрытие будет приурочено ко Дню театра. Об этом сообщила в четверг журналистам вице-премьер РФ Ольга Голодец на полях VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ).

"Мы с оргкомитетом договорились, что итоги мы подведем в День театра, сделаем торжественное завершение в апреле [2020 года]", - сказала Голодец.

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина 2019 год объявлен Годом театра. В его рамках проходят масштабные международные и всероссийские мероприятия. Единое открытие Года театра состоялось во всех регионах 13 декабря 2018 года. ТАСС - официальный информационный партнер Года театра в России.

Голодец также сообщила, что гастрольные маршруты театров и связи между учреждениями, возникшие в рамках Всероссийского театрального марафона, станут постоянными.

"Мы все вместе с вами сотворили очень полезное дело. Прошли показы спектаклей, прошли фестивали, гастроли. И все это дало новый старт развитию театрального искусства в стране. Те фестивали, которые начались, станут постоянными, те гастроли и связи, которые наработаны в течение этого года, станут постоянными", - сказал Голодец.

Театральный марафон прошел 18 января - 12 ноября 2019 года в форме гастрольной эстафеты региональных театров и задействовал все 85 субъектов Российской Федерации - от Приморского края до Калининградской области. В нем приняло участие 93 города и 203 театра и учреждения культуры. 450 театрализованных мероприятий и спектаклей посетили и посмотрели по онлайн-трансляции свыше 7 млн зрителей.

О форуме

Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Агентство также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством ПМКФ.

Теги
Голодец, Ольга ЮрьевнаРоссияГод театра в РоссииVIII Санкт-Петербургский международный культурный форум
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VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум
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