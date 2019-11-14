Коллектив из России примет участие во II Международном фестивале хорового пения Хайнаня

ХАЙКОУ /Китай/, 14 ноября. /ТАСС/. Второй международный хоровой фестиваль Морского шелкового пути XXI века пройдет 18-24 ноября в китайской южной провинции Хайнань. Согласно сообщению на сайте правительства провинции, в нем примут участие представители более 10 стран и регионов мира, в том числе коллективы из России, Австрии, Сингапура, США, Южной Кореи.

Помимо иностранных участников, за звание лучших в искусстве хорового пения поборются 67 китайских ансамблей: 36 из провинции Хайнань и 31 из других регионов КНР.

В программе фестиваля заявлены конкурсы и хоровые шоу, лекции экспертов и мастер-классы хормейстеров. Также ожидаются выступления иностранных хоров, проведение концерта, посвященного 70-летию образования КНР, и ряда других мероприятий.

Фестиваль завершится церемонией награждения победителей конкурсов и гала-концертом.

По словам организаторов, международный конкурс хоровых коллективов будет содействовать развитию Хайнаня как культурного центра международного уровня, а также способствовать развитию контактов и обменов между мастерами искусства разных стран.