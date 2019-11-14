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VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум

Студентов Донского техуниверситета будут готовить для участия в проектах "Союзмультфильма"

На факультете "Медиакоммуникации и мультимедийные технологии" ДГТУ начнут преподавать дисциплины, необходимые для производства мультфильмов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 ноября. /ТАСС/. Анимационный кластер, резиденты которого смогут участвовать в творческих проектах "Союзмультфильма", откроется в Донском государственном техническом университете (ДГТУ) в Ростове-на-Дону. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе университета.

"В Ростове-на-Дону будет создан региональный креативный анимационный кластер - "Технопарк "Магика", резиденты которого получат возможность участвовать в творческих проектах "Союзмультфильма". Соответствующее соглашение подписано между киностудией "Союзмультфильм", медиапарком "Южный Регион" и Донским государственным техническим университетом 14 ноября на деловой площадке VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на факультете "Медиакоммуникации и мультимедийные технологии" ДГТУ начнут преподавать дисциплины, необходимые для производства мультфильмов и их продвижения в анимационной индустрии.

"Развитие креативной сферы - важная составляющая экономического роста, и одну из основных ролей в этом процессе играет анимационная индустрия. этой связи приоритетным становится вопрос формирования отраслевого кадрового потенциала. Формат образовательного технопарка - сегодня наиболее эффективный путь для решения этой задачи. Это одновременно и площадка для распространения уже существующего опыта, и лаборатория для выработки новых творческих решений. Проект с ДГТУ в этом смысле является передовым не только в масштабе региона, но и всей страны", - приводит пресс-служба слова директора киностудии "Союзмультфильм" Бориса Машковцева.

"Сотрудничество с "Союзмультфильмом" позволит реализовывать уникальные для Ростовской области образовательные программы, направленные на развитие у студентов художественных и технологических компетенций в области искусства и анимации", - приводит пресс-служба слова ректора ДГТУ Бесариона Месхи.

"Союзмультфильм" планирует открыть в регионах России на базе библиотек и школ "Союзмультклубы", где дети смогут попробовать себя в мультипликации и познакомиться с историей студии. Киностудия "Союзмультфильм" создана в 1936 году. За время ее существования выпущено около 1,5 тыс. мультфильмов, многие из которых обогатили золотой фонд мировой анимационной классики.

О ДГТУ

ДГТУ - опорный многопрофильный вуз Ростовской области. Он входит в топ-20 университетов РФ по количеству бюджетных мест, в ДГТУ учатся более 45 тыс. студентов, около 14,5 тыс. из них - бюджетники. Университет известен своей командой робототехников, неоднократно занимавшей призовые места на федеральных и международных конкурсах. ДГТУ плотно работает с бизнесом, на базе опорного университета созданы 22 базовые кафедры с ведущими предприятиями Ростовской области.

Теги
РоссияРостовская областьVIII Санкт-Петербургский международный культурный форум
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