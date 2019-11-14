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VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум

Минкультуры не планирует покупать архивы Колчака на аукционе

При этом ведомство оценило бы внимание российских меценатов к этим объектам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Министерство культуры РФ не собирается выкупать выставленный на аукцион в Париже архив адмирала Александра Колчака. Об этом рассказал журналистам в кулуарах Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ) в четверг министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский.

"Большое количество разных архивов, бумаг и документов периодически выставляется на аукционы, Министерство культуры никогда напрямую не участвует в закупках подробного рода объектов за рубежом. Этим занимаются наши музеи, архивы, подведомственные учреждения, если в этом есть соответствующая музейная, архивная ценность, либо это покупают меценаты и оставляют себе или передают нашим музеям, архивам", - сказал журналистам министр культуры.

Тем не менее, отметил он, Минкультуры оценило бы внимание российских меценатов к архиву адмирала Колчака. "Если будут меценаты среди поклонников адмирала Колчака, купят, привезут в Россию, мы будем это только приветствовать. Наверное, там много интересного. Яркий и противоречивый человек был", - добавил он.

Ранее представитель крупнейшего парижского аукционного дома Drouot Матильд Феннебреск сообщил ТАСС, что 21 ноября будут проведены торги по обширному архиву адмирала Александра Колчака (1874-1920). По его словам, были найдены письма, адресованные Колчаком его супруге Софье Федоровне (1876-1956), находившейся с тремя сыновьями во Франции, фотографии, телеграмма Колчаку от Александра Керенского и другие официальные документы.

Всего на аукцион будет выставлен 391 лот: архив, который адмирал незадолго до своей гибели переправил во Францию жене, библиотека Колчака. Кроме того, по словам собеседника агентства, будет выставлена на торги неизвестная историкам рукопись с текстом прокламации Временного Всероссийского правительства в Омске, в которой Колчак рисует картину объединенной России, входящей в круг мировых демократий, и чье правительство противостоит большевистской системе, "отвергающей все принципы морального и патриотического долга".

Александр Колчак - русский адмирал и исследователь, выпускник Морского корпуса, служил в Балтийском флоте и на Тихом океане, занимался океанографией, затем проводил исследования в Арктике в составе полярных экспедиций. Участвовал в Русско-японской войне, а также в Первой мировой войне. Осенью 1915 года был назначен командиром минной дивизии Балтийского флота, в 1916-1917 годы был командующим Черноморским флотом. В конце 1918 года ему было присвоено звание верховного правителя России, резиденция которого находилась в Омске. Седьмого февраля 1920 года он был расстрелян большевиками в Иркутске.

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Мединский, Владимир РостиславовичVIII Санкт-Петербургский международный культурный форум
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