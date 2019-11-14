Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум

В Казанском кремле откроется выставка и мастерская анимации "Союзмультфильма"

На выставке представят раритетные экспонаты из музейной коллекции киностудии

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. "Союзмультфильм" откроет на площадке Казанского кремля выставку раритетных экспонатов из своей музейной коллекции и детский технопарк с мастерской анимации. Соответствующее соглашение в четверг подписали глава киностудии Борис Машковцев и директор "Казанского кремля" Зиля Валеева на полях Санкт-Петербургского международного культурного форума, сообщила пресс-служба "Союзмультфильма".

"Согласно условиям соглашения, музей-заповедник станет площадкой для проекта "Союзмультфильм" - детям Татарстана". Согласно замыслу его авторов, на территории "Казанского кремля" будет открыта выставка коллекционных экспонатов музея киностудии "Союзмультфильм", а также детский технопарк искусств, в котором будет и направление анимации. Дети и родители смогут посетить серию мультконцертов, где прозвучат известные и полюбившиеся публике песни из мультфильмов, а также различные мастер-классы и творческие занятия с профессионалами анимационной индустрии", - говорится в сообщении.

Борис Машковцев отметил, что появление таких проектов важно для развития российской индустрии анимации. По его словам, открытие детского технопарка искусств с мастерской анимации создаст хорошую основу для формирования кадрового потенциала креативного сектора республики. Директор "Казанского кремля" Зиля Валеева сообщила, что выставку гости музея-заповедника увидят уже в следующем году. Также в следующем году пройдут первые встречи жителей Татарстана с мастерами анимации

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Агентство также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством ПМКФ.

Комплекс Казанского кремля расположен в центре города, на мысу высокой террасы левого берега Казанки. Территория музея-заповедника составляет 13,45 га. Общая площадь территории кремля составляет около 150 тыс. кв. м, наружный периметр стен - около 1,8 тыс. м.

Теги
РоссияТатарстанVIII Санкт-Петербургский международный культурный форум
Реклама на ТАСС
Русский музей проведет на Дальнем Востоке выставку о Романовых
Кроме того, пройдет серия образовательных семинаров
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС