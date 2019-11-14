В Казанском кремле откроется выставка и мастерская анимации "Союзмультфильма"

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. "Союзмультфильм" откроет на площадке Казанского кремля выставку раритетных экспонатов из своей музейной коллекции и детский технопарк с мастерской анимации. Соответствующее соглашение в четверг подписали глава киностудии Борис Машковцев и директор "Казанского кремля" Зиля Валеева на полях Санкт-Петербургского международного культурного форума, сообщила пресс-служба "Союзмультфильма".

"Согласно условиям соглашения, музей-заповедник станет площадкой для проекта "Союзмультфильм" - детям Татарстана". Согласно замыслу его авторов, на территории "Казанского кремля" будет открыта выставка коллекционных экспонатов музея киностудии "Союзмультфильм", а также детский технопарк искусств, в котором будет и направление анимации. Дети и родители смогут посетить серию мультконцертов, где прозвучат известные и полюбившиеся публике песни из мультфильмов, а также различные мастер-классы и творческие занятия с профессионалами анимационной индустрии", - говорится в сообщении.

Борис Машковцев отметил, что появление таких проектов важно для развития российской индустрии анимации. По его словам, открытие детского технопарка искусств с мастерской анимации создаст хорошую основу для формирования кадрового потенциала креативного сектора республики. Директор "Казанского кремля" Зиля Валеева сообщила, что выставку гости музея-заповедника увидят уже в следующем году. Также в следующем году пройдут первые встречи жителей Татарстана с мастерами анимации

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Агентство также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством ПМКФ.

Комплекс Казанского кремля расположен в центре города, на мысу высокой террасы левого берега Казанки. Территория музея-заповедника составляет 13,45 га. Общая площадь территории кремля составляет около 150 тыс. кв. м, наружный периметр стен - около 1,8 тыс. м.