Музей-заповедник "Павловск" и музей Чайковского в Клину получат федеральный статус

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Музей истории Дальнего Востока, Музей Петра Чайковского в Клину, музей-заповедник "Павловск" и еще несколько музеев получат федеральный статус, сообщил в четверг ТАСС в кулуарах VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума директор департамента музеев Минкультуры РФ Владислав Кононов.

"Как один из примеров коренного перелома в политике в отношении музеев, реализуемой министром культуры Владимиром Мединским и профильным департаментом, можно привести число музеев, которые находятся в стадии федерализации. Оно беспрецедентно - такого не было в предыдущие годы. Это Музей истории Дальнего Востока, Музей Чайковского в Клину, ведется работа по федерализации музея-заповедника "Павловск", Псковско-Изборского музея. Калужский музей Жукова становится филиалом федерального Музея Победы, ведется работа по созданию Смоленского музея-заповедника, ведомственный музей - Научно-мемориальный музей профессора Жуковского "ЦАГИ" становится филиалом Калужского музея космонавтики", - сказал Кононов.

Он добавил, что посетит в Санкт-Петербурге Научно-исследовательский музей Российской академии художеств. "Это федеральный музей, но финансировался он по государственной программе образования, и сейчас есть поручение руководства страны по серьезнейшей модернизации этого музея", - сказал собеседник, отметив, что это первый художественный музей в стране - он был основан в 1757 году, за семь лет до Эрмитажа.

"Почему музеи хотят стать федеральными - это более высокие стандарты в работе, потому что это гарантированное финансирование", - пояснил Кононов.

В рамках форума представят социологическое исследование, посвященное музейной отрасли. Оно подготовлено Минкультуры России, Институтом наследия и "Росизо". "Оно касается тех барьеров, которые сегодня существуют, объективно или субъективно, в сознании людей и в той или иной степени мешают развитию музеев. Самый главный вывод, который на сегодняшний день есть, - то, что ожидания самого музейного сообщества, ожидания общества и ожидания власти не совпадают в развитии музея. И вот задача - их совместить, таким образом разработав и приняв единую стратегию развития музейной отрасли", - рассказал собеседник.

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Агентство также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством ПМКФ.