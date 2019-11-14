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VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум

Белорусские коллективы хотят присоединиться к "Духовому обществу" им. Халилова

Президент ассоциации Михаил Брызгалов отметил, что в Белоруссии существует много духовых коллективов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Коллективы из Белоруссии выразили желание присоединиться к Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах "Духовое общество" им. Валерия Халилова. Об этом сообщил журналистам президент ассоциации Михаил Брызгалов перед ежегодным собранием общества в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ).

"Приехали представители из Республики Беларусь, которые заявили о своих намерениях вступить в российское "Духовое общество", - сказал Брызгалов. - Они хотят, чтобы было белорусское отделение".

По словам президента "Духового общества", в Белоруссии существует много духовых коллективов. Объединение будет особенно уместным в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, отметил он.

"Духовое общество" объединяет коллективы по всей России, выступает организатором фестивалей духовых оркестров и специальных музыкальных смен в детских центрах "Артек" и "Океан". С 2017 года носит имя Валерия Халилова (1952 - 2016) - народного артиста России, генерал-лейтенанта, дирижера и композитора. Халилов был идейным вдохновителем создания "Духового общества", обратился с соответствующим предложением к вице-премьеру РФ Ольге Голодец. Погиб в декабре 2016 года при крушении Ту-154 под Сочи.

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Агентство также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством ПМКФ.

Теги
БелоруссияРоссияСанкт-ПетербургVIII Санкт-Петербургский международный культурный форум
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