В Пятигорске пройдет традиционный фестиваль-конкурс джазового искусства

ПЯТИГОРСК, 14 ноября. /ТАСС/. Ежегодный фестиваль-конкурс джазового искусства "Пятигорская осень 2019" в двенадцатый раз пройдет в ставропольском городе-курорте. В программе фестиваля - конкурсные прослушивания, концерты и мастер-классы, сообщило в четверг управление культуры городской администрации.

"28 и 29 ноября в Пятигорске пройдет традиционный джазовый фестиваль "Пятигорская осень 2019". В этом году, помимо конкурсных прослушиваний и официальной части фестиваля, состоятся выступления джазовых оркестров: "Машук Бэнд" (Пятигорск) и "Адам Бэнд" (Ростов-на-Дону) ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в конкурсе примут участие коллективы и отдельные исполнители, представители всех жанров джазовой музыки - оркестры, инструментальные и вокальные ансамбли, солисты-вокалисты и солисты-инструменталисты. В финале состоится концерт лауреатов и гостей фестиваля.

По данным управления, также пройдет мастер-класс от руководителя ростовского джазового оркестра Адама Терацуяна, доцента кафедры эстрадно-джазовой музыки Ростовской государственной консерватории им. С. В. Рахманинова. Все мероприятия пройдут в Городском доме культуры Пятигорска.