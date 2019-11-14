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VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум

Юрий Башмет и Светлана Безродная закроют Год Госколлекции музыкальных инструментов

Концерт состоится 26 ноября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Альтист Юрий Башмет и скрипачка Светлана Безродная, а также молодые музыканты продемонстрируют звучание экземпляров Государственной коллекции музыкальных инструментов на концерте-закрытии юбилейного Года Госколлекции 26 ноября. Об этом сообщил ТАСС в четверг генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов на полях VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ).

В 2019 году отмечается столетие создания уникального собрания.

"26 ноября в Рахманиновском зале Московской консерватории мы проведем вечер в дореволюционных традициях. Будет торжественное заседание двух ученых советов: Московской консерватории и Музея музыки. После этого зазвучат инструменты из Государственной коллекции. Мы ожидаем выступление Юрия Башмета, Светланы Безродной и многих других именитых музыкантов, а также молодых талантов", - сказал Брызгалов.

Глава Музея музыки заметил, что при создании Госколлекции было обозначено: "Инструменты выдавать молодым талантливым музыкантам и никогда не продавать". "Что и сделано", - сказал он.

На встрече специалисты расскажут об истории Госколлекции, включая период, когда она принадлежала Московской консерватории, и о современных методах реставрации.

В Государственной коллекции музыкальных инструментов хранятся уникальные экземпляры, созданные легендарными мастерами, включая Страдивари, Гварнери, Роджери и Амати. Для того, чтобы эти инструменты продолжали свою концертную жизнь и чтобы зрители имели возможность слышать их звучание, было принято решение о периодическом проведении концертов, где коллекционные музыкальные инструменты могли бы раскрыть слушателям все оттенки своего звука.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургVIII Санкт-Петербургский международный культурный форум
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VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум
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