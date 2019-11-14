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VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум

Александринка и Театр Пекинской оперы заключили соглашение о постановке "Евгения Онегина"

Репетиции должны начаться в 2021 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Соглашение о сотрудничестве Александринского театра с Национальным театром Пекинской оперы подписано в четверг в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума. В основе этого документа - проект беспрецедентной совместной постановки спектакля "Евгений Онегин".

Подписи под документом поставили автор идеи художественный руководитель Александринского театра, народный артист России Валерий Фокин, президент Национального театра Пекинской оперы Сонг Шен и президент компании "Ву-Промоушен" Жиатонг Ву.

"Мы впервые попробовали сочетать в копродукции с Александринским театром прекрасный старинный жанр Китая - Пекинскую оперу. Такого еще никогда не было, и сама по себе эта затея экспериментальная и довольно неожиданная, рискованная. Но это нормально", - прокомментировал новость журналистам Фокин.

Он напомнил, что Пекинская опера - это особый музыкальный жанр с глубокой историей. И хотя Александринский - театр драматический, в его труппе есть актеры, которые обладают музыкальными и вокальным и способностями. "Мы попробуем соединить и сделать такую музыкально-драматическую историю на материале "Евгения Онегина" - произведения, которое в Китае не просто любят, но и хорошо знают", - рассказал Фокин, добавив, что репетиции, как записано в соглашении, должны начаться в 2021 году.

"Меня это очень увлекает, и мне кажется, что это художественно любопытно", - добавил Фокин. Проект, как было сказано на церемонии, получит поддержку Министерства культуры России и Министерства культуры и туризма КНР.

Отвечая на вопрос, как он расшифровывает сам для себя главную тему нынешнего форума - "Культурные коды в условиях глобализации" - Фокин сказал, что, по его мнению, "культурный код сегодня должен быть только один - мы должны изо всех сил с помощью искусства, с помощью культуры работать на восстановление разрушающегося человека. Потому что в духовном, в нравственном отношении, несмотря на наши технические и другие достижения, мы, к сожалению, очень много потеряли в последние годы... И культура должна пытаться как-то удерживать этот негативный процесс".

О форуме

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума, а также проводит секцию "Массовые коммуникации", в которой примут участие деятели культуры и представители международных СМИ.

Теги
РоссияКитайСанкт-ПетербургVIII Санкт-Петербургский международный культурный форум
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