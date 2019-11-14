Самарский губернатор проведет заседание рабочей группы Госсовета по культуре

САМАРА, 14 ноября. /ТАСС/. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проведет шестое заседание рабочей группы Государственного совета РФ по культуре во время VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума. Об этом говорится в сообщении правительства Самарской области, распространенном в четверг.

"В дни форума губернатор Дмитрий Азаров проведет шестое заседание рабочей группы Государственного совета РФ по направлению "Культура", - говорится в сообщении.

На заседании планируется обсудить вопросы формирования культуры общественной среды как элемента комфортного проживания для граждан, а также участие в реализации национального проекта "Культура" социально ориентированных некоммерческих организаций. Кроме того, участники заседания планируют выработать формирование единого информационного пространства в сфере культуры.

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". В программу форума впервые вошли треки - группы мероприятий, объединенные по тематическим направлениям. Каждый из треков посвящен задаче или проблеме, которая на сегодняшний день особо актуальна в разных областях культуры в России и других странах. В 2019 году темами треков станут "Культура и молодежь", "Культура и общество" и "Фестиваль фестивалей". Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Агентство также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством ПМКФ.