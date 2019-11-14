"Союзмультфильм" хочет провести гастроли с исполнением мелодий из мультфильмов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Киностудия "Союзмультфильм" рассматривает возможность организовать гастроли с живым исполнением песен из советских мультфильмов. Об этом сообщила в четверг журналистам председатель правления киностудии Юлиана Слащева перед концертом "50 лет любимым героям "Союзмультфильма" в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ).

"Мы впервые делаем такое мероприятие, хотим посмотреть на реакцию аудитории и дальше, может быть, начать проводить подобные мероприятия чаще и повезти это по регионам, распространить этот мульт-концерт, чтобы современные дети так же полюбили эти мультфильмы, как любим их мы", - заявила Слащева.

В программу нынешнего концерта в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга вошли композиции Владимира Шаинского, Евгения Крылатова, Мечислава Вайнберга и Геннадия Гладкова к мультфильмам "Антошка", "Умка", "Чебурашка", "Ну, погоди!", "Винни-Пух идет в гости" и другим. Их исполнил Симфонический оркестр Ленинградской области "Таврический", за дирижерским пультом - Сергей Скрипка.

"Для нас очень важно, что студия, которая долгое время находилась в кризисе, фактически обрела новую жизнь, новое дыхание, - отметила вице-премьер Ольга Голодец, посетившая концерт. - Это новый необычный шаг. Много родителей с детьми. Думаю, что это будет интересная "проба пера".

"Союзмультфильм" - государственная киностудия мультипликационных фильмов, основанная 10 июня 1936 года. Здесь было создано более 1,5 тыс. мультфильмов. Среди известных работ студии - "Золотая антилопа", "Гадкий утенок", "Малыш и Карлсон", "Ну, погоди!", "Винни пух", "Крокодил Гена", "Ежик в тумане".

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Агентство также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством ПМКФ.