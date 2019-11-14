Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эксперт: оцифровка экспонатов позволяет увеличить посещаемость музеев на 30%

Еще одним преимуществом цифровизации является сохранение экспонатов музеев и библиотек от безвозвратной утраты, считает глава отдела стратегических проектов Google в регионе Emerging Markets Дона Раз Леви

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Оцифровка музейных экспонатов не только помогает спасти их от безвозвратной утраты, но и позволяет увеличить посещаемость музеев примерно на треть. Такое мнение выразила глава отдела стратегических проектов Google в регионе Emerging Markets (Африка, Латинская Америка, Ближний Восток, Россия и странах СНГ) Дона Раз Леви, выступая в четверг на секции "Массовые коммуникации" Санкт-Петербургского международного культурного форума.

"После цифровизации количество туристов, которые приезжают в музеи лично, вырастает на 30% по сравнению с теми [музеями], которые свои коллекции не оцифровали. Таким образом, наши сервисы помогают достичь результата", - сказала Дона Раз Леви.

По ее словам, у открытого в 2011 году специального некоммерческого центра Google Arts&Culture, занимающегося оцифровкой международного наследия, сейчас уже 2 тыс. партнеров по всему миру, в их числе Эрмитаж, Третьяковская галерея, Большой театр, Лувр, Версаль и другие музеи. "Сегодня ребенок в любой части мира, если у него есть доступ в интернет, может пройтись по Версалю, увидеть выставки в Эрмитаже, и это то, чего у нас не было, когда мы росли", - сказала она.

Еще одним преимуществом цифровизации Дона Раз Леви назвала сохранение экспонатов музеев и библиотек от безвозвратной утраты. "Важный аспект нашей работы - попытка сделать искусство бессмертным. В 2016 году мы установили партнерство с Национальным музеем Бразилии и начали оцифровывать их экспонаты. К сожалению, в 2018 в музее случился пожар, и от коллекций практически ничего не осталось. Но многие из предметов были оцифрованы, благодаря этому смогли создать копии одних, а другие мы можем показывать онлайн", - рассказала она.

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Агентство также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством ПМКФ.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Фестиваль театров теней ShadowFest открылся в Москве спектаклем "Забытое Рождество"
Фестиваль продлится до 24 ноября
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС