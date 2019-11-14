Эксперт: оцифровка экспонатов позволяет увеличить посещаемость музеев на 30%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Оцифровка музейных экспонатов не только помогает спасти их от безвозвратной утраты, но и позволяет увеличить посещаемость музеев примерно на треть. Такое мнение выразила глава отдела стратегических проектов Google в регионе Emerging Markets (Африка, Латинская Америка, Ближний Восток, Россия и странах СНГ) Дона Раз Леви, выступая в четверг на секции "Массовые коммуникации" Санкт-Петербургского международного культурного форума.

"После цифровизации количество туристов, которые приезжают в музеи лично, вырастает на 30% по сравнению с теми [музеями], которые свои коллекции не оцифровали. Таким образом, наши сервисы помогают достичь результата", - сказала Дона Раз Леви.

По ее словам, у открытого в 2011 году специального некоммерческого центра Google Arts&Culture, занимающегося оцифровкой международного наследия, сейчас уже 2 тыс. партнеров по всему миру, в их числе Эрмитаж, Третьяковская галерея, Большой театр, Лувр, Версаль и другие музеи. "Сегодня ребенок в любой части мира, если у него есть доступ в интернет, может пройтись по Версалю, увидеть выставки в Эрмитаже, и это то, чего у нас не было, когда мы росли", - сказала она.

Еще одним преимуществом цифровизации Дона Раз Леви назвала сохранение экспонатов музеев и библиотек от безвозвратной утраты. "Важный аспект нашей работы - попытка сделать искусство бессмертным. В 2016 году мы установили партнерство с Национальным музеем Бразилии и начали оцифровывать их экспонаты. К сожалению, в 2018 в музее случился пожар, и от коллекций практически ничего не осталось. Но многие из предметов были оцифрованы, благодаря этому смогли создать копии одних, а другие мы можем показывать онлайн", - рассказала она.

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Агентство также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством ПМКФ.