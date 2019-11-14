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VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум

Борис Эйфман пригласил зарубежных коллег для участия в открытии Детского театра танца

Оно запланировано на 16 ноября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Народный артист России хореограф Борис Эйфман пригласил юных зарубежных танцовщиков принять участите в открытии Детского театра танца, который распахнет двери 16 ноября и станет одним из событий VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума. Об этом он сообщил в четверг журналистам на открытии секции "Балет и танец", где делит председательство с Николаем Цискаридзе.

"В гала-концерте в честь открытия Детского театра танца вместе с воспитанниками моей академии выступят Пекинская академия танца и Государственная балетная школа Берлина, которые будут представлять фрагменты из своих программ", - сообщил Эйфман после круглого стола "Культура и дети".

Он особенно выделил плодотворность развития творческих связей с китайскими коллегами. "Мы гастролировали в Китае, у нас было много интересных встреч и бесед. А 19-20 ноября Пекинская академия танца со звездами национального балета Китая будет танцевать у нас "Лебединое озеро" очень хорошего качества. Этот спектакль поставил в Пекине русский хореограф, педагог, балетмейстер Петр Гусев, кажется, еще в 1962 году. Гусев - основатель китайского классического балета. И они привезли этот спектакль в Петербург. Думаю, это будет очень качественная постановка", - полагает Эйфман.

На вопрос, приезжает ли китайская молодежь в Россию учиться искусству балета, хореограф ответил, что приезжает, но индивидуально, по собственному желанию и не так часто, потому что "у них своя очень хорошая академия с прекрасными условиями и опытными педагогами. "К тому же русские педагоги преподают там очень успешно", - добавил Эйфман.

Касаясь финансирования своих проектов, мастер сообщил, что не испытывает проблем, потому что государство поддерживает и академию, и театр. "Но я слышал, что предстоит сокращение бюджетного финансирования культуры. И это очень печально, если будет так, потому что много программ задействовано на будущий год - проектов, спектаклей. И это было бы неправильно, потому что мы сейчас на подъеме, и сделано очень много уже. Если все это остановить, это будет какой-то кризис и депрессия. Очень надеюсь, что этого не произойдет", - заключил Эйфман.

О форуме

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума, а также проводит секцию "Массовые коммуникации".

Теги
РоссияСанкт-ПетербургVIII Санкт-Петербургский международный культурный форум
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