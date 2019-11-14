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Посол Германии в России передал эстафету фестиваля "Русские сезоны" Франции

Для Германии стало честью принимать у себя "Русские сезоны", отметил дипломат

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Торжественная церемония передачи символа фестиваля "Русские сезоны" от Германии Франции состоялась в четверг в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ). Участие в мероприятии приняли посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр и вице-премьер РФ Ольга Голодец.

"Для меня большая честь передать эстафету от Германии Франции. Мы не просто соседи, мы друзья, поэтому не могло быть лучшей страны, чтобы перенять эстафету "Русских сезонов" у Германии", - сказал посол.

Он добавил, что для Германии стало честью принимать у себя "Русские сезоны". "Именно культура являет собой душу отношений между двумя народами", - подчеркнул он. В свою очередь Голодец пожелала французскому зрителю удивительных встреч с русским искусством.

В рамках передачи эстафеты фестиваля состоялась церемония присвоения статуса посла "Русских сезонов" народному артисту СССР Юрию Башмету. "Закрываем Сезоны в Германии с "Солистами Москвы" на инструментах Страдивари, принадлежащих государственной коллекции 7 декабря", - напомнил маэстро, добавив, что гордится новым статусом.

"Русские сезоны" - это масштабный проект по представлению российской культуры европейским зрителям. Он инициирован правительством России и Министерством культуры. В рамках фестиваля в одном из зарубежных государств на протяжении календарного года проходят гастроли лучших российских творческих коллективов, выставки из собраний крупнейших музеев, фестивали циркового искусства, премьеры российского кино, ледовые и цирковые шоу и другие проекты.

Впервые фестиваль "Русские сезоны", названный так в память о легендарных гастролях балетной труппы Сергея Дягилева, прошел в 2017 году в Японии и собрал более 3,5 млн зрителей в 42 городах страны. В 2018 году фестиваль состоялся в Италии. В 2019 году он проходит в Германии, в 2020 году фестиваль охватит три страны: Францию, Бельгию и Люксембург, а в 2021 году "Русские сезоны" приедут в КНДР и Республику Корея.

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Агентство также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством ПМКФ.

Теги
Голодец, Ольга ЮрьевнаГерманияРоссия
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