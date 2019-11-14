Посол Франции вручила Орден искусства и литературы режиссеру Льву Додину

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Церемония вручения французского Ордена искусства и литературы российскому режиссеру, народному артисту России Льву Додину состоялась в четверг на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме (ПМКФ). Награду вручила посол Франции в России Сильви Берманн.

"Дорогой Лев Абрамович Додин, для меня большая честь и радость вручить вам на VIII международном культурном форуме Санкт-Петербурга знаки отличия командора Ордена искусств и литературы. Это одна из главных наград Французской республики, которой министр культуры Франции награждает за особый вклад в мировое культурное наследие в области литературы и искусства, за вклад в распространение французской культуры в мире", - сказала Берманн.

По ее словам, Додин имеет репутацию гениального художника Академии художеств России, автора более 70 театральных постановок, в том числе 15 опер. "Сегодня вы особенно известны во Франции, примеры вашего сотрудничества с нашей страной многочисленны. Вы важная часть французской театральной сцены", - сказала посол.

Принимая орден, режиссер сказал, что чрезвычайно горд получить награду великой, культуроцентричной страны. "Это награда, о которой можно только мечтать, о которой, честно говоря, я никогда не помышлял", - сказал он.

Додин также добавил, что Академический малый драматический театр - Театр Европы, которым он руководит, играл во Франции практически все спектакли своего репертуара. "Многие премьеры наших спектаклей состоялись в Париже. Я должен сказать, что мы никогда не сталкивались не только с непониманием, но даже с недопониманием", - отметил худрук.

Лев Додин - народный артист РФ, лауреат Государственных премий СССР (1986) и РФ (1992, 2003, 2016). С 1974 года Додин ставил спектакли в Ленинградском областном малом драматическом театре (ныне - Академический малый драматический театр - Театр Европы). С 1983 г.ода являлся главным режиссером театра. С 2002 г. по настоящее время занимает должность художественного руководителя - директора театра.

О форуме

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Агентство также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством ПМКФ.