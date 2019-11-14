Форум-фест Jazz Across Borders в третий раз пройдет в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Более 100 артистов и коллективов из разных стран выразили желание принять участие в шоукейс-программе международного форум-феста Jazz Across Borders (JAB). Он пройдет 15 и 16 ноября в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ). Об этом сообщил ТАСС основатель и руководитель JAB, саксофонист Игорь Бутман.

"В этом году заявки на участие в шоукейс-фестивале подали более 100 артистов и коллективов из России, Израиля, США, Швейцарии, Франции, Эстонии, Нидерландов, Армении и Украины. По решению экспертного жюри участниками JAB Showcases станут 12 коллективов", - сообщил Бутман.

Он отметил, что организаторы ожидают более тысячи участников и гостей форум-феста.

Форум-фест Jazz Across Borders уже в третий раз сопровождает программу Культурного форума и пройдет в пространстве Freedom. По традиции, помимо шоукейсов - представления молодых артистов и коллективов, он будет включать встречи с российскими и зарубежными менеджерами джазовой индустрии. Специальными гостями станут арт-директор венского клуба Porgy&Bess Кристоф Хубер, директор Reykjavik Jazz Festival Сунна Гуннлаугс, основатель Jazz Fest Sarajevo, куратор Ljubljana Jazz Festival Эдин Зубчевич, исполнительный директор финских фестивалей Tampere Jazz Happening, Tampere Biennale и Tampere Vocal Music Festival Миннакайса Куйвалайнен.

Стратегическим партнером форум-феста в этом году станет Europe Jazz Network (EJN). Это одна из крупнейших организаций в области джазовой и импровизационной музыки. Она объединяет ведущие европейские фестивали, клубы, концертные площадки, независимых промоутеров, национальные организации. Петербург посетят члены совета директоров EJN, среди которых директоры ведущих джазовых фестивалей Европы. Также на JAB пройдет ежегодное заседание совета директоров EJN.

JAB завершится гала-концертом в Санкт-Петербургской государственной академической филармонии им. Шостаковича с участием пятикратного обладателя премии Echo Award, германского трубача-виртуоза Тиля Бреннера, маэстро Бутмана и Московского джазового оркестра. К ним присоединятся почетные гости форум-феста, а также лучшие коллективы шоукейс-программы JAB.

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Агентство также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством ПМКФ.