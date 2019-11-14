На культурном форуме в Петербурге обсудят репутацию музеев и культуру малых городов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Дискуссии основного дня работы Санкт-Петербургского международного культурного форума будут посвящены вопросам репутации музеев, культуры малых городов и развития ремесел. В рамках форума в пятницу также анонсируют мероприятия к 75-летию Победы и культурную программу чемпионата Европы по футболу.

Дискуссию о репутации музеев анонсировал в первый день форума генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

"У нас будет круглый стол про репутацию музеев. Мы недавно обсуждали, как формируется репутация музея. Главный вопрос: кого мы спрашиваем в опросах про репутацию. Мы спрашивали даже тех, кто никогда не был в музее, спрашивали журналистов, правительство, своих друзей, самих себя. Это все не так просто", - сказал он.

Организаторы дискуссии отметили, что зачастую впечатления посетителей, результаты опросов и официальная оценка деятельности музея противоречат друг другу. Экспертам предложено обсудить, на каких показателях должна строиться оценка деятельности музеев - на качественных или количественных, как разработать эти критерии, и могут ли они быть универсальными для всех музеев.

Одним из ключевых событий культурного форума по традиции станет вручение премии "Меценат года". Ее выдают филантропам за поддержку и финансовую помощь проектам, направленным на сохранение культурного наследия России.

Большая программа на пятницу подготовлена в рамках общественного потока. Она включает выставки и акции даже в местах, которые не имеют прямой связи с культурой. В частности, чтение стихов на Московском вокзале Санкт-Петербурга в режиме нон-стоп.

Запланирован ряд межмузейных проектов. ГМЗ "Петергоф" откроет в Петропавловской крепости выставку "Что пирует царь великий". На ней покажут, как праздновал свой день рождения Петр I.

"Этот проект мы хотим предложить Европе. У нас уже есть хороший опыт: выставка, которую мы организовали в 2017 году к 300-летию визита Петра во Францию, до сих пор путешествует по французским городам", - сообщила ТАСС гендиректор ГМЗ "Петергоф" Елена Кальницкая.

В Манеже посетителей ждет выставка "Дейнека и Самохвалов", подготовленная при участии Третьяковской галереи, Русского музея, Курской картинной галереи имени Александра Дейнеки и еще более 30 музеев и частных собраний. В Академии художеств можно увидеть выставку, посвященную одному из самых известных художников Финляндии "Альберт Эдельфельт и Романовы. Финский художник при русском императорском дворе" и коллекцию картин русских художников, собранную Исааком Бродским. В студии "Лендок" проходит выставка плакатов из архива Госфильмофонда "Театр в кино и на афише".

Страна-гость культурного форума - Китай - представит в Петербургском Государственном университете выставку современного искусства.

О форуме

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума, а также проводит секцию "Массовые коммуникации".