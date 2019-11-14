РАМТ поставил спектакль "Метель" к 220-летию со дня рождения Пушкина

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Российский академический Молодежный театр (РАМТ) продолжил выпуск цикла спектаклей по "Повестям Белкина", приуроченный к 220-летию со дня рождения Александра Пушкина (1799-1837). В пятницу состоится пресс-показ спектакля "Метель" в постановке молодого режиссера Александра Хухлина, премьера которого объявлена на 17 ноября, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Российский академический Молодежный театр задумал отметить 220-летний юбилей Пушкина выпуском цикла спектаклей по "Повестям Белкина". Пять молодых режиссеров в разных сценических пространствах театра в течение года (с 6 июня 2019 года по 6 июня 2020 года) представляют свои версии пяти классических историй о непреодолимой силе судьбы, мести, позднем раскаянии и, конечно же, о всепобеждающей любви", - пояснила собеседница агентства суть проекта.

Она напомнила, что первым спектаклем проекта стал "Станционный смотритель" в постановке Михаила Станкевича, премьера которого состоялась в июне этого года. Теперь наступила очередь второго спектакля цикла. "Это будет "Метель" в постановке молодого талантливого режиссера Александра Хухлина, который является учеником Сергея Васильевича Женовача", - уточнила представитель пресс-службы.

"Когда метель опускает на землю свое покрывало, кажется, что найти дорогу в этой белоснежной пустыне не получится уже никогда, - продолжила она. - Вот и герои пушкинской повести - юная Марья Гавриловна, ее тайный возлюбленный Владимир и гусарский полковник Бурмин - заплутали в снежной метели нелепых случайностей и невероятного стечения обстоятельств. И на снежном покрывале, как на чистом листе, пытаются переписать свою судьбу заново".

Исполнителями ролей выступают Полина Виторган, Иван Воротняк, Данила Богачев, Алексей Мишаков, Людмила Цибульникова и Марианна Ильина. Продолжительность - 1 час 20 минут без антракта.

Следующим спектаклем юбилейного пушкинского цикла в РАМТ станет "Гробовщик" в постановке Павла Артемьева, его премьера намечена на январь 2020 года. Затем будет "Выстрел" режиссера Егора Равинского, выпуск которого запланирован на апрель 2020 года. Завершит проект в июне 2020 года "Барышня-крестьянка" в постановке Кирилла Вытоптова, добавили в пресс-службе театра.