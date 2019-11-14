Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

РАМТ поставил спектакль "Метель" к 220-летию со дня рождения Пушкина

Премьера состоится 17 ноября

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Российский академический Молодежный театр (РАМТ) продолжил выпуск цикла спектаклей по "Повестям Белкина", приуроченный к 220-летию со дня рождения Александра Пушкина (1799-1837). В пятницу состоится пресс-показ спектакля "Метель" в постановке молодого режиссера Александра Хухлина, премьера которого объявлена на 17 ноября, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Российский академический Молодежный театр задумал отметить 220-летний юбилей Пушкина выпуском цикла спектаклей по "Повестям Белкина". Пять молодых режиссеров в разных сценических пространствах театра в течение года (с 6 июня 2019 года по 6 июня 2020 года) представляют свои версии пяти классических историй о непреодолимой силе судьбы, мести, позднем раскаянии и, конечно же, о всепобеждающей любви", - пояснила собеседница агентства суть проекта.

Она напомнила, что первым спектаклем проекта стал "Станционный смотритель" в постановке Михаила Станкевича, премьера которого состоялась в июне этого года. Теперь наступила очередь второго спектакля цикла. "Это будет "Метель" в постановке молодого талантливого режиссера Александра Хухлина, который является учеником Сергея Васильевича Женовача", - уточнила представитель пресс-службы.

"Когда метель опускает на землю свое покрывало, кажется, что найти дорогу в этой белоснежной пустыне не получится уже никогда, - продолжила она. - Вот и герои пушкинской повести - юная Марья Гавриловна, ее тайный возлюбленный Владимир и гусарский полковник Бурмин - заплутали в снежной метели нелепых случайностей и невероятного стечения обстоятельств. И на снежном покрывале, как на чистом листе, пытаются переписать свою судьбу заново".

Исполнителями ролей выступают Полина Виторган, Иван Воротняк, Данила Богачев, Алексей Мишаков, Людмила Цибульникова и Марианна Ильина. Продолжительность - 1 час 20 минут без антракта.

Следующим спектаклем юбилейного пушкинского цикла в РАМТ станет "Гробовщик" в постановке Павла Артемьева, его премьера намечена на январь 2020 года. Затем будет "Выстрел" режиссера Егора Равинского, выпуск которого запланирован на апрель 2020 года. Завершит проект в июне 2020 года "Барышня-крестьянка" в постановке Кирилла Вытоптова, добавили в пресс-службе театра.

Теги
РоссияЖеновач, Сергей Васильевич
Реклама на ТАСС
К своему юбилею театр "Эрмитаж" представит последний спектакль по Хармсу
В постановке задействовали как актеров театра, так и студентов последних двух курсов ГИТИСа
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС