Михаила Абрамова посмертно наградили премией "Меценат года"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Предпринимателя, основателя Музея русской иконы Михаила Абрамова, погибшего 20 августа на 56-м году жизни при крушении вертолета в Греции, посмертно наградили специальной премией "Меценат года". Награду вдове Абрамова вручил министр культуры РФ Владимир Мединский на церемонии в Музее Фаберже в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума в пятницу.

"Начать я бы хотел с вручения специальной награды вдове основателя замечательнейшего Музея русской иконы Михаила Абрамова Светлане Абрамовой. К сожалению, не успели вручить эту премию вашему супругу. Мы с ним достаточно хорошо были знакомы, спасибо вам большое за то, что делал он, и за то, что делает ваша семья", - сказал министр, вручая награду.

"Очень жаль, что Михаила сейчас нет у этого микрофона. Мы хотим сказать, что Михаил был настоящим патриотом, настоящим меценатом, он восстанавливал храмы, но основной его идеей, которая его окрыляла, было то, что памятники древнерусского искусства нужно вернуть домой, в Россию", - сказала в свою очередь вдова Абрамова Светлана.

Она добавила, что поэтому ее супруг и открыл Музей русской иконы. "И все, что Михаил возвращал, в этом музее можно увидеть, прийти туда бесплатно и прочувствовать, как это здорово и что такое древнерусское искусство", - сказала Абрамова и пообещала от имени семьи продолжать дело Михаила.

В номинации "Меценат года" победителем стал Виктор Тырышкин, генеральный директор "Корпорации ВИТ". Наградой за "Особый вклад в развитие российской культуры" отмечен Феликс Евтушенков, председатель Совета Благотворительного фонда "Система". В номинации "Прорыв года" лауреатом стал Михаил Карисалов, председатель правления компании "Сибур".

Премия вручается в шестой раз

С 2019 года в премии изменились условия подачи заявок, а количество номинаций сократилось до трех: "Меценат года", "Прорыв года" и "Особый вклад в развитие российской культуры". Соискателей премии выдвигают непосредственно учреждения культуры, получившие меценатскую поддержку. Заявки на получение премии прислали 27 регионов России. Меценаты документально подтвердили факты пожертвований на общую сумму в 1 млрд рублей в течение 2019 года.

О форуме

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. ТАСС также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством ПМКФ.