Исторический музей и музей "Куликово поле" будут вместе исследовать место битвы 1380 года

ТАСС, 15 ноября. Совместные археологические экспедиции Государственного исторического музея (ГИМ) и музея-заповедника "Куликово поле" проведут на месте битвы войск князя Дмитрия Донского и хана Мамая на территории между реками Дон, Непрядва и Красивая Меча в Тульской области. Соглашение об этом в пятницу подписали в рамах Санкт-Петербургского международного культурного форума, сообщили ТАСС в пресс-службе музея-заповедника.

"Сегодня директор музея-заповедника "Куликово поле" Владимир Гриценко и директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин подписали долгосрочное соглашение о сотрудничестве. Одним из направлений станет проведение совместных археологических экспедиций на месте Куликовской битвы 1380 года. Эта территория между реками Дон, Непрядва и Красивая Меча активно исследовалась и ранее, в том числе 1979-1980 годы к 600-летию битвы, работы продолжаются и сейчас, но до сих пор остается множество неизученных аспектов", - сказал собеседник агентства.

Также в рамках подписанного соглашения музеи будут организовывать совместные научные конференции, выставки, издавать научные труды. "В 2020 году пройдет совместная международная научная конференция "Куликовская битва в истории России". Способствовать дальнейшему взаимодействию будет и соседство филиалов Государственного исторического музея и музея-заповедника "Куликово поле", которые откроют в 2020 году на улице Металлистов в историческом центре Тулы к 500-летию Тульского кремля", - отметили в пресс-службе.

На Куликовом поле в 1380 году произошло сражение между русским войском во главе с московским князем Дмитрием Донским и армией темника Золотой Орды Мамая. Сражение окончилось победой русских войск, что окончательно позволило утвердить авторитет русского государства. День победы русских полков в Куликовской битве отмечается 21 сентября в соответствии с федеральным законом "О днях воинской славы и памятных датах России", подписанным президентом РФ Борисом Ельциным 13 марта 1995 года.