Степашин: роман Гранина "Мой лейтенант" должен дойти до каждого военного училища

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Президент Российского книжного союза Сергей Степашин считает, что в преддверии 75-летия Победы экземпляры романа Даниила Гранина "Мой лейтенант", посвященного Великой Отечественной войне, должны дойти до всех воинских частей и военных училищ России.

Роман Гранина "Мой лейтенант" был опубликован в 2011 году и удостоен национальной премии "Большая книга" и Литературной премии имени Ивана Бунина. Это произведение принесло Гранину звание лауреата премии "Лучший зарубежный роман XXI века", которая ежегодно вручается в Китае.

"Моя мечта, тем более Даниилу Александровичу я это обещал при его жизни, чтобы "Мой лейтенант" дошел до каждой воинской части, до каждой роты, до каждого военного училища", - сказал Степашин на сессии в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума. Президент Российского книжного союза возглавляет оргкомитет празднования столетия со дня рождения писателя.

Повествование в книге ведется от лица молодого лейтенанта, капитана, прошедшего войну, и пожилого человека, который оглядывается на жизнь, вспоминая прошлое. В романе запечатлена память участников событий обороны Ленинграда. Писатель рассказывает о "своей войне", которую он прошел от начала до конца. Уйдя в народное ополчение, он воевал на Ленинградском и Прибалтийском фронтах, закончив боевой путь командиром танковой роты в звании капитана.

Среди наиболее важных задач, стоящих перед издательствами в преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Степашин назвал необходимость "показать связь (поколений - прим. ТАСС) и вернуть ту историческую память, которая сегодня теряется".

"Мы сейчас проводим Год Гранина. < …> Почти во всех регионах нашей страны, где мы провели активную работу, самое потрясающее - это восприятие сей книги ("Мой лейтенант" - прим. ТАСС) не моим поколением, не старшим, не средним, а молодыми ребятами", - сказал президент Союза.

Год Гранина

Согласно указу президента России Владимира Путина, 2019 год объявлен Годом Гранина в России. Официальная программа празднования включает более 120 событий, большинство из которых пройдет в Санкт-Петербурге. Советский и российский писатель, киносценарист, общественный деятель, ветеран Великой Отечественной войны Даниил Гранин начал литературную деятельность в 1940-х годах, неоднократно удостаивался отечественных и международных наград за свои произведения. В 2017 году Гранин получил премию "За выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности". Писатель умер в июле 2017 года в Санкт-Петербурге на 99-м году жизни.

О форуме

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Агентство также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством ПМКФ.