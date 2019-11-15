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VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум

В фонде Потанина сообщили о растущем в России интересе к теме эндаументов в сфере культуры

По мнению экспертов, целевые фонды, в частности, позволяют музеям выстраивать долгосрочные стратегии развития

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Российские учреждения культуры проявляют все больший интерес к созданию эндаументов - целевых фондов, как к инструменту, помогающему выстраивать долгосрочные стратегии развития. Такое мнение высказала в интервью ТАСС на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме генеральный директор Благотворительного фонда Потанина Оксана Орачева.

"Мы видим, что интерес к теме эндаументов очень растет в сфере культуры в последнее время, это не случайно, ведь задача устойчивого развития учреждений культуры сегодня очень актуальна. Для нас очень важно, что снова обращение к этой теме состоялось на такой важной площадке, как Международный культурный форум. Верим, что такое внимание к теме будет способствовать дальнейшему продвижению темы эндаументов, особенно в регионах", - сказала Орачева.

По ее словам, эндаумент - это инструмент, позволяющий выстраивать долгосрочные стратегии. Орачева рассказала, что на прошедшей в рамках форума блиц-дискуссии "#ЭффективнаяФилантропия: целевые капиталы российских музеев" были вручены сертификаты выпускников программы повышения квалификации Московской школы управления Сколково "Стратегия создания и развития фондов целевого капитала" - их получили Красноярский художественный музей имени Сурикова и Томский областной краеведческий музей имени Шатилова.

"Мы вручили сертификаты лучшим участникам нашего обучения по программе Сколково, - отметила Орачева. - Два региональных музея - Красноярск и Томск, очень разные с точки зрения направленности деятельности, но оба ориентированы на длинную жизнь и на будущее, у них есть видение, каким образом они планируют использовать доход от целевого капитала, который будет способствовать развитию не только самого музея, но и развитию сообщества вокруг музея".

Она отметила, что "речь идет о поддержке темы музейного квартала в Красноярске, что будет работать на сообщество, и объединение местного сообщества вокруг такой важной темы, которой занимается краеведческий музей - сохранения истории, появления новой содержательной экспозиции в музее, которой сейчас нет, то, что сделает музей ближе к жителям города". Музейный квартал в Красноярске, как сообщил в ходе блиц-дискуссии директор красноярского музея Владимир Лузан, будет создаваться к 400-летию города в 2028 году.

О программе

Сибирские музеи были выбраны из числа 25 участников, представлявших сферу культуры, образования, социальный блок и некоммерческие организации. Орачева рассказала, что всего поддержку получили пять организаций, которые находятся в начале пути по созданию и формированию целевых капиталов. "Это два учреждения культуры, о которых я сказала, два вуза - Челябинский университет и Ярославский университет и некоммерческий фонд "Добрый город Петербург", у них тема - активное долголетие", - сказала собеседница агентства.

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Агентство также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством ПМКФ.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургVIII Санкт-Петербургский международный культурный форум
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