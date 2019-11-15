Сбербанк финансово поддержит фестиваль "Александринский" и иные проекты Александринки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Сбербанк окажет финансовую поддержку Александринскому театру в проведении международного театрального фестиваля "Александринский" в Санкт-Петербурге, а также в подготовке новых премьер. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали в пятницу художественный руководитель "Александринского" театра Валерий Фокин и председатель Северо-Западного банка Сбербанка Виктор Вентимилла Алонсо в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ).

"У нас есть "Александринский" фестиваль, в организации которого мы всегда рассчитывали и будем рассчитывать на [финансовую] помощь Сбербанка [в рамках нового соглашения], конечно, также это новые премьеры, затраты на которые достаточно серьезные", - отметил Фокин после подписания соглашения.

Сбербанк поддерживает деятельность Александринского театра на протяжении 15 лет. Одним из последних совместных проектов стал моноспектакль "Вертинский. Русский Пьеро".

Александринский театр является старейшим государственным театром России. Он был учрежден Сенатским указом, подписанным императрицей Елизаветой (1709-1762) 30 августа 1756 года в день святого Александра Невского. Дата основания театра стала днем рождения русского профессионального театра и началом государственной политики России в области театрального искусства.