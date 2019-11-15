На культурном форуме в Петербурге обсудили секреты создания подросткового контента

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Создание контента для подростковой аудитории обсудили в пятницу участники круглого стола "У тинейджера в голове: подростковые СМИ" в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ). Мероприятие организовано в рамках секции "Массовые коммуникации", которую возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.

Модератор дискуссии телеведущий Алексей Лысенков рассказал, что аудитория в возрасте 10-16 лет - самая сложная для просчитывания интереса к контенту. "Сложно поймать и понять по форматам. Подростки наиболее чувствительны как аудитория: их легко приобрести как аудиторию и легко потерять. Им неинтересно быть потребителями, но соучастниками создания контента. Каждый из них сам себе блогер", - сказал он, пригласив гостей поделиться видением такой аудитории и механизмами взаимодействия с ней.

Опыт ТАСС

Заместитель главного редактора ТАСС Дарья Пенчилова рассказала об опыте взаимодействия со школьной аудиторией на примере образовательного проекта "Ньюм". Его задача - с помощью коротких видеороликов, слайд-шоу и анимации доступно рассказывать о важных событиях и персонах, актуальных для детей и подростков вопросах. Основные каналы коммуникации и взаимодействия с аудиторией проекта - социальные сети "ВКонтакте" и Instagram, видеохостинг YouTube.

"Работа с подростковой аудиторией - это как поход по минному полю. Когда запускали проект, 50% времени потратили на исследования, фокус-группы, мы разговаривали с аудиторией в маленьких и больших городах", - поделилась Пенчилова. Таким образом, создатели пришли к выводу, что контент, в первую очередь, должен быть визуализирован. "Мы имеем дело с поколением визуалов, которые в большей степени смотрят видео, мемы, фотографии и это сейчас единственно возможный способ донесения информации", - рассказала она.

Кроме того, после тщательного изучения предпочтений аудитории создатели "Ньюма" выяснили, что проект должен быть мобильным и представлен на всех площадках, которыми пользуются подростки. Пенчилова считает, что сейчас подростки будут смотреть только тот видеоконтент, который может принести личную пользу, а на привлечении внимания к нему у создателей есть всего восемь секунд.

Что смотрят подростки

Популярный блогер Влад Красавин рассказал, что сейчас подростки практически не смотрят телевизор, редкое исключение - шоу "Орел и Решка" телеканала "Пятница!". По его словам, в центре внимания - видеоролики на платформах YouTube и прочих, причем популярен так называемый вертикальный контент, когда каждая серия имеет свой законченный сюжет и не нуждается в продолжении. Самыми популярными приложениями являются "Тик ток" и "Лайк", где пользователи делают 15-секундные ролики, уточнил Красавин.

При этом он согласился, что работать с аудиторией тинейджеров очень сложно, так как контент по-разному воспринимается аудиторией одного и того же возраста и социального статуса.

В качестве популярного примера он привел сериал в соцсетях "Богатый школьник", где герои ходят за одеждой на рынок "Садовод", покупают подделки премиум-брендов и далее рассказывают про свои приключения в новом "богатом" образе.

Мини-ролики - временный тренд

Вице-президент издательства "Просвещение" Виктория Копылова считает, что короткие форматы подачи информации изживут себя довольно быстро, а потому не стоит перестраивать под них бизнес. При этом создатели контента не могут себе позволить оставаться застарелыми и пытаться рассказывать подросткам, чему их научили лет 40 назад. По ее мнению, для успеха общения с аудиторией надо помнить про дефицит общения, так как зачастую ребенок получает его не так много в школе и даже дома.

Среди главных советов по созданию интереса у тинейджеров к контенту эксперты выделили достоверность, полное отсутствие фальши и пафоса, его наполнение визуальной составляющей и темами, на которые хочет говорить сам подросток. Среди актуальных вопросов, на которые сложно искать ответ даже в сети, - как заводить друзей, разговоры о сексе, любви и потерях.

В круглом столе также приняли участие лидер международного проекта Voice of Youth Екатерина Лукша, руководитель студии "Медиа-Артек" Ксения Рудич, главный редактор журнала Phosphore Дэвид Гройсен, консультант в области стратегий и инвестиций, продюсер медиапроектов Аджай Гоял.

О форуме

ПМКФ проходит 14-16 ноября. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Агентство также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.