Экспозицию о битве подо Ржевом откроют в Музее Победы в 2020 году

ТАСС, 15 ноября. Музей "Ржевский выступ", созданный в Тверской области по инициативе поисково-исследовательского объединения "Память поколений", и Музей Победы совместно создадут экспозицию об истории битвы подо Ржевом. Ее впервые покажут на Поклонной горе в Москве в 2020 году, сообщила ТАСС в пятницу председатель поисково-исследовательского объединения Наталья Назарова по итогам соглашения, подписанного между организациями на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

"В Центральном музее Великой Отечественной войны 1941-1945 годов - Музее Победы - есть экспозиции, посвященные ряду крупных сражений, но нет экспозиции о битве подо Ржевом. За время проведения поисковых экспедиций в Ржевском районе накоплен большой материал, это не только личные вещи погибших солдат, награды, фрагменты оружия, но и данные архивов, живописные работы, которые создавали различные художники по теме сражения. Все это станет основой новой экспозиции, которая будет демонстрироваться и в музее на Поклонной горе, и в Тверской области", - сказал ТАСС руководитель Тверского областного поисково-исследовательского объединения "Память поколений" Наталья Назарова.

По ее словам, в фондах музея "Ржевский выступ" сейчас находится более 500 экспонатов. "В создании экспозиции будут также использованы материалы Музея Победы. Работу планируется завершить к празднованию 75-летия Победы в 2020 году", - отметила Назарова.

Музей "Ржевский выступ" посвящен памяти воинов 158-й, 186-й и 348-й стрелковых дивизий Калининского фронта, погибших на северо-западной окраине Ржевского района. Проект носит межрегиональный статус, в нем принимают участие поисковые объединения разных субъектов РФ, участвовавшие в разные годы в исследовательских работах.

Ржевский район в годы Великой Отечественной войны стал местом ожесточенных сражений, основные боевые действия проходили в районе Ржевско-Вяземского выступа с января 1942 по март 1943 года. В ходе битвы сотни тысяч человек со стороны Красной армии были убиты, пропали без вести и взяты в плен. Общие потери, включая раненых, составили около миллиона человек.

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Агентство также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством ПМКФ.