Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум

Экспозицию о битве подо Ржевом откроют в Музее Победы в 2020 году

Проект реализуют совместно с музеем "Ржевский выступ", в фонды которого входит более 500 экспонатов

ТАСС, 15 ноября. Музей "Ржевский выступ", созданный в Тверской области по инициативе поисково-исследовательского объединения "Память поколений", и Музей Победы совместно создадут экспозицию об истории битвы подо Ржевом. Ее впервые покажут на Поклонной горе в Москве в 2020 году, сообщила ТАСС в пятницу председатель поисково-исследовательского объединения Наталья Назарова по итогам соглашения, подписанного между организациями на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

"В Центральном музее Великой Отечественной войны 1941-1945 годов - Музее Победы - есть экспозиции, посвященные ряду крупных сражений, но нет экспозиции о битве подо Ржевом. За время проведения поисковых экспедиций в Ржевском районе накоплен большой материал, это не только личные вещи погибших солдат, награды, фрагменты оружия, но и данные архивов, живописные работы, которые создавали различные художники по теме сражения. Все это станет основой новой экспозиции, которая будет демонстрироваться и в музее на Поклонной горе, и в Тверской области", - сказал ТАСС руководитель Тверского областного поисково-исследовательского объединения "Память поколений" Наталья Назарова.

По ее словам, в фондах музея "Ржевский выступ" сейчас находится более 500 экспонатов. "В создании экспозиции будут также использованы материалы Музея Победы. Работу планируется завершить к празднованию 75-летия Победы в 2020 году", - отметила Назарова.

Музей "Ржевский выступ" посвящен памяти воинов 158-й, 186-й и 348-й стрелковых дивизий Калининского фронта, погибших на северо-западной окраине Ржевского района. Проект носит межрегиональный статус, в нем принимают участие поисковые объединения разных субъектов РФ, участвовавшие в разные годы в исследовательских работах.

Ржевский район в годы Великой Отечественной войны стал местом ожесточенных сражений, основные боевые действия проходили в районе Ржевско-Вяземского выступа с января 1942 по март 1943 года. В ходе битвы сотни тысяч человек со стороны Красной армии были убиты, пропали без вести и взяты в плен. Общие потери, включая раненых, составили около миллиона человек.

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Агентство также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством ПМКФ.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургVIII Санкт-Петербургский международный культурный форум
Реклама на ТАСС
Новую сцену Пермского театра оперы и балета планируют ввести в эксплуатацию в 2022 году
Ориентировочная стоимость объекта составляет 10,35 млрд рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС