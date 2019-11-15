Росгосцирк и Госцирк Белоруссии заключили на форуме в Петербурге договор о сотрудничестве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Договор о сотрудничестве между Российской цирковой компанией и Белорусским государственным цирком подписан в пятницу на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме. Он имеет бессрочный характер и юридически закрепляет то, что давно уже сложилось во взаимоотношениях двух цирковых организаций, сообщил ТАСС директор Белорусского госцирка Владимир Шабан.

"Мы и так сотрудничаем, но я предложил перевести наши отношения в юридическую плоскость, чтобы это было на законных основаниях: артисты России приезжали бы к нам, а мы выезжали бы в Российскую Федерацию. Договор практически бессрочный, и я думаю, что он будет иметь хорошую перспективу", - убежден Владимир Шабан. Он добавил, что в год 100-летия государственного цирка России Белорусский цирк отмечает более скромную, но весьма серьезную дату - свое 60-летие. Первое представление здесь было поставлено российскими мастерами.

"С тех пор наше сотрудничество носит регулярный характер, и нет у нас ни одной программы, в которой бы не участвовали артисты из России. Белорусском цирку тоже есть что показать в России. У нас труппа большая - 54 человека - и все жанры представлены, кроме хищников, а все остальное зверье у нас тоже есть. И мы "зеленых" не боимся, потому что наши животные находятся в отличном состоянии, для них оборудованы душевые, солярий и разработан тщательно сбалансированный режим питания", - сказал Шабан.

В 2010 году в Белорусском госцирке прошла реконструкция, и ныне по техническому оснащению он вошел в число лучших цирковых площадок Европы

О форуме

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума, а также проводит секцию "Массовые коммуникации".