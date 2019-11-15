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Народный ансамбль из КБР получил 100 тыс. рублей на развитие по нацпроекту "Культура"

Ансамбль "Чегемские водопады" стал обладателем Гран-при конкурса народных ансамблей

НАЛЬЧИК, 15 ноября. /ТАСС/. Народный ансамбль Кабардино-Балкарии (КБР) "Чегемские водопады" стал победителем республиканского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов в рамках регионального проекта "Творческие люди" нацпроекта "Культура", сообщили ТАСС в пятницу в министерстве культуры региона.

"Народный ансамбль Кабардино-Балкарии "Чегемские водопады" стал обладателем Гран-при конкурса народных ансамблей и получил премию в 100 тыс. рублей", - сказал представитель министерства.

В фестивале приняли участие коллективы исполнителей народной песни, имеющих звание "народный" и осуществляющие свою творческую деятельность на базе муниципальных и государственных учреждений культуры КБР. В республиканский этап конкурса вышли победители районных туров конкурса, всего семь коллективов из разных городов и районов региона, которые исполнили по две народные песни.

Председатель жюри, заведующая кафедрой вокального искусства Северо-Кавказского института искусств, профессор, народная артистка РФ Наталья Гасташева высоко оценила потенциал конкурса.

"То, что возрождаются традиции, и их хотят поддержать - это очень важно для сохранения, для развития культуры нашего народа, и думаю, что это получит продолжение. Всего участвуют семь коллективов, это не так много, хотят участвовать и другие коллективы. Желание людей петь в этих ансамблях будет развивать нашу культуру", - сказала Гасташева в разговоре с корреспондентом ТАСС.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа о национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года. Он состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОКабардино-Балкария
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