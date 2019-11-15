Худрук Александринки назвал Театральную олимпиаду в России беспрецедентным событием

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин назвал нынешнюю Международную театральную олимпиаду, которая проходит в России, беспрецедентной по продолжительности и значению для сферы искусства. Такое мнение он высказал в пятницу на встрече премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с деятелями культуры в "Мариинском-2" на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме (ПМКФ).

"Произошло беспрецедентное событие, не только по объему не было такой олимпиады в течение 25 лет (она длилась около пяти месяцев и еще продолжится), но самое интересное, что она вышла за границы Петербурга и пошла по стране. От Владивостока до Калининграда представители разных театров показывали свои спектакли, проводили мастер-классы, встречались с артистами, со зрителями. Это было потрясающе. Одно то, что испанский театр из Барселоны приехал в Магадан или Финский национальный театр, который играл на Сахалине, - это уже событие", - сказал Фокин.

Об олимпиаде

Театральная олимпиада - масштабный международный фестиваль, служащий площадкой для развития глобальной театральной интеграции и диалога театральных деятелей разных стран. Театральная олимпиада была основана в 1993 году по инициативе всемирно известного театрального режиссера Теодороса Терзопулоса и впервые проведена в 1994 году на родине театра - в Греции, в городе Дельфы.

У истоков олимпийского театрального движения стояли классики мирового театра - режиссеры Теодорос Терзопулос, Юрий Любимов, Хайнер Мюллер, Тадаси Судзуки, Роберт Уилсон. Главная идея Театральной олимпиады - объединение разных театральных школ под одним знаменем.

В этом году, в год своего 25-летнего юбилея, Театральная олимпиада впервые в истории прошла одновременно в двух странах - России и Японии. В программу олимпиады вошли постановки как создателей Театральной олимпиады, так и других выдающихся театральных режиссеров, в том числе Хайнера Гёббельса, Андрея Щербана, Андрия Жолдака, Кристиана Люпы, Яна Кляты.

В России Театральная олимпиада прошла во второй раз: в 2001 году она состоялась в Москве. Сейчас единственный российский режиссер в составе Международного комитета Театральной олимпиады - художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин.

О форуме

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Агентство также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством ПМКФ.